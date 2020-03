Un si grand soleil en avance : Elise fait une proposition à Sofia (résumé + vidéo épisode n°399 du 5 mars 2020)

3 ( 7 )



C’est une jolie proposition qu’Elise va faire à Sofia ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, la jeune femme a été profondément choquée par l’incendie de l’escape et la mort des deux adolescentes. L’occasion de réfléchir sur sa vie…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 399

Elise se confie à Sofia en se baladant à la plage. Toute la semaine qui a suivi l’incendie, elle n’a fait que penser qu’elle aurait pu être à la place de Léa… Elle lui explique qu’elle a réfléchi et qu’elle veut changer des choses dans sa vie. Elise propose à Sofia d’avoir un enfant ensemble ! Sofia ne répond pas mais la regarde en souriant et l’embrasse.

Tandis qu’Elisabeth prend des mesures pour sa sécurité, Guilhem se décide à agir. Et de son côté, Dylan assumera-t-il les conséquences de ses actes ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 5 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

