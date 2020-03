« Cassandre » du 21 mars 2020 : ce soir sur France 3 l’épisode « Pain béni » (vidéo)

4.1 ( 9 )



« Cassandre » du 21 mars 2020. La capitaine Cassandre est de retour ce soir sur France 3 pour un nouvel épisode inédit. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV pour l’épisode « Pain béni »



« Cassandre » du 21 mars 2020 : épisode « Pain béni »

Histoire, synopsis, résumé : Un boulanger est retrouvé mort, tué d’un coup d’arme blanche au cœur. La victime leur livrait régulièrement le pain. Le père Gabriel doit faire bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les retraitants pour les besoins de l’enquête… tandis que Marchand et Maleva s’intéressent à l’entourage de la victime, et notamment à Nicole Gagneux qui s’occupe seule de ses deux petits-enfants depuis la mort de leurs parents. Tous ces braves gens cachent bien des secrets, jusqu’au premier d’entre eux, le père Gabriel, suspect trop évident et père pas très catholique…

Casting, personnage

Cet épisode est réalisé par Marwen Abdallah avec dans les rôles principaux :

Gwendoline Hamon (FLORENCE CASSANDRE)

Alexandre Varga (PASCAL ROCHE)

Dominique Pinon (JEAN-PAUL MARCHAND)

Jessy Ugolin (NICKI MALEVA)

Emilie Gavois Kahn (LA MAJOR)

Luca Malinowski (JULES)

Béatrice Agenin (EVELYNE ROCHE)



Avec, en guests : Bernard Lecoq ( Père Gabriel) et Catherine Jacob (Nicole)

Vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre épisode de ce soir

🔍 Elle ne perd jamais foi en la justice… Retrouvez un épisode inédit de #Cassandre, samedi à 21.05 ! pic.twitter.com/0tUwDE8PH7 — France 3 (@France3tv) March 19, 2020

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière « Cassandre » a fait mieux que résister au rouleau compresseur « The Voice ». La série s’est même imposée sur le fil avec l’épisode « La rançon du silence ». Verdict : 4.44 millions de fidèles pour 19.3% de part de marché.

📈[#AUDIENCES ] Très bon score pour la série Cassandre avec Gwendoline Hamon. L'épisode inédit "La rançon du silence" a rassemblé plus de 4.4M de tsp pour 19.3% de PDA@France3tv en 1ere position des chaînes en prime-time. #fiction #Cassandre #serie pic.twitter.com/2z85AG1jb9 — France3ServicePresse (@France3Presse) March 15, 2020

Qu’en sera t-il ce soir ? Réponse demain matin avec les très attendus chiffres de l’audimat !

