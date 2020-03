« The Voice » du 21 mars : ce soir sur TF1, des frissons pour les dernières battles (vidéo)

4.5 ( 8 )



« The Voice » du 21 mars 2020. Et voilà c’est déjà fini pour les battles de la saison 9 de « The Voice ». La semaine prochaine c’est l’épreuve des KO qui va en effet prendre le relais. En attendant attendez-vous ce soir à une soirée exceptionnelle. Frissons et émotions garantis à partir de 21h05 sur TF1 ou comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



De la magie, de l’émotion et des Battles qui vont se transformer en duo pour le plus grand plaisir des fans du programme mais aussi de nos 4 coachs qui vont avoir beaucoup de mal à retenir leurs larmes.

Rappel du principe des battles

Cette épreuve est sans appel : une Battle, deux talents et pourtant une seule et unique place pour accéder à l’étape des KO… Car cette année le vol de talent n’existe plus ! De ce fait le coach sera confronté à un dilemme cornélien, le talent non retenu devant quitter immédiatement le concours !



« The Voice » du 21 mars 2020 : vidéo

Petit extrait de ce qui vous attend ce soir…

#TheVoice

De la magie, de l'émotion et des Battles qui se transforment en duo ✨

C'est ce qui vous attend lors de la prochaine soirée des Battles ✌️

RDV samedi sur @TF1 & @MYTF1 avec @amel_bent @LFabianOfficial @LavoineOfficiel @ObispoPascal et @nikosaliagas ! pic.twitter.com/lnhap6G84I — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 18, 2020

Vidéo bonus : Manne et Terence

Et comme vous avez été sages, voici une vidéo bonus de la battle de Manne et Terence dans la team Amel Bent. Ensemble ils vont enchanter les coachs sur « Ça va ça vient » de Slimane et Vitaa.

Bien d’autres performances vocales vous attendent bien sûr. Alors rendez-vous ce samedi 21 mars 2020 dès 21h05 sur TF1 pour la dernière soirée des battles de cette nouvelle saison de « The Voice ».

Une soirée présentée par Nikos Aliagas avec Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo et bien sûr tous les talents encore en course !

