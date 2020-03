Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 ? (résumé + replay 20 mars)

5 ( 12 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 4 du vendredi 20 mars 2020 – C’est parti pour le quatrième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination de Teheiura chez les rouges, Claude et Jessica sont inquiets pour leur avenir au sein de leur équipe… Ils comprennent qu’ils ne veulent pas d’eux mais Claude espère bien inverser la tendance et il affirme qu’il n’aura aucun scrupule à les sortir un par un.

Chez les jaunes c’est tout l’inverse, Sarah et Moussa sont bien intégrés. Sarah s’occuper de trouver du manioc pour son équipe, elle en trouve tout un pied et est plus heureuse que jamais.

Place au jeu de confort, Denis interroge Claude sur l’élimination de Teheiura, on ressent son amertume. Il leur présente ensuite la récompense : un bon repas et une nuit chez un local, ainsi qu’un massage et un indice pour trouver le collier d’immunité individuel caché sur leur camps ! Rouges et jaunes sont plus motivées que jamais face à une telle récompense. Il s’agit de tirer tous sur une corde pour attraper des pièces de bois. Claude est en colère contre Ahmad, qui ne tire pas assez selon lui, alors que chez les jaunes, on est bien coordonnés.



Il reste 3 pièces de bois pour les rouges et une seule pour les jaunes, qui à la fin du temps imparti sont donc sacrés vainqueurs par Denis !



Les rouges sont amères tandis que les jaunes partent profiter de leur toute première victoire à un jeu de confort. Un confort qui permet enfin à Sam de pleinement s’intégrer au sein de son équipe.

Pendant ce temps là chez les rouges, on commence déjà regretter l’élimination de Teheiura. La stratégie d’Ahmad est remise en question et lui-même se sent visé…

Les jaunes profitent pleinement du repas, du massage, et d’une bonne nuit sur des matelas. Au réveil, on leur offre même des fruits ! C’est reboostés à bloc qu’ils partent pour rejoindre leur camps.

Chez les rouges, Ahmad tente de reconquérir Delphine, qui n’est pas dupe, tandis que Claude et Jessica cherchent activement le collier d’immunité placé sur leur camps. Au même moment, les jaunes ouvrent l’indice qu’ils ont remporté pour trouver le collier de leur camps. Mais Sarah ne va pas bien, elle a mal au ventre et découvre une espèce de grosse hernie qui est sortie…

Et à force de persévérence, Jessica trouve le collier d’immunité ! Avec Claude, ils sont ravis et compte bien s’aider mutuellement avec ce collier !

L’épreuve d’immunité se prépare, il s’agit d’un grand classique : les radeaux ! Chez les rouges, Claude tente de prendre les choses en main, il connait bien cette épreuve. Mais ont toujours du mal à se mettre d’accord et à être unis… Chez les jaunes, Sam dirige et ça ne suscite pas de débat. Sam, grand fan de Koh-Lanta, connait bien cette épreuve mythique et l’attendait avec impatience, il s’est même entrainé chez lui !

Mais une fois que le radeau est presque terminé, Sarah arrive et fait des reproches à Sam… Benoit pense que le radeau est quand même au point, tous le mettent en mer et sont contents de le voir flotter. Mais Sarah est septique, elle le trouve trop large et pense qu’ils auront du mal à tourner…

Les deux tribus passent une très mauvaise nuit avec la pluie. Le réveil est difficile. Et pour remonter le moral de son équipe, Sarah va chercher du manioc qu’elle avait planqué. Tous les jaunes sont ravis et hallucinent qu’elle leur en ramène aussi rapidement.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Denis annonce à Sarah qu’après avoir vu le médecin pour son ventre, Sarah est contrainte à abandonner ! Denis les informe que ça implique le retour de Teheiura, qui intégrera ainsi l’équipe jaune. Mais avant ça, place à l’épreuve des radeaux. Et Sarah avait manifestement raison, les jaunes galèrent et les rouges finissent par les rattraper ! Les rouges remportent donc la victoire et le totem synonyme d’immunité. Les jaunes vont donc devoir affronter le conseil.

De retour sur le camps, les jaunes se réjouissent de voir Teheiura les rejoindre. Mais ils ont d’abord le conseil en vue et Sam s’en veut pour la construction du radeau. Il prend la défaite sur lui mais ne sait pas s’il doit se sentir en danger pour conseil. Régis et Benoit se sentent en danger alors que Moussa essaie de protéger Sam.

C’est déjà l’heure du conseil. Teheiura rejoint sa nouvelle équipe et a une pensée pour Sarah. Les jaunes sont ravis de l’accueillir et la discussion tourne sur Ahmad… Place ensuite aux votes. Et c’est finalement Benoit qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 4 du 20 mars 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 27 mars pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

