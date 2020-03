Dr Harrow du 28 mars 2020 : vos deux épisodes de ce soir (vidéo)

4.5 ( 10 )



Dr Harrow du 28 mars 2020. Oh miracle ! Une série qui n’est ni suspendue ni déprogrammée. Et en plus on nous propose un inédit. Mais que demande le peuple en ces temps de confinement ? Ce soir retrouvez le Dr Harrow pour deux épisodes dont une rediffusion. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo et replay sur 6Play.



Pour ceux qui se demandent encore de quoi on parle….

Le docteur Daniel Harrow, pathologiste, voit sa vie de famille, sa brillante carrière et sa vie menacés, et doit rassembler toutes ses forces pour taire un crime plutôt que de le résoudre.

Dr Harrow du 28 mars 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 8 : Tu seras un homme mon fils (inédit)

L’enquête sur le décès d’un lycéen est entravée par ses camarades de classe peu coopératifs. La maison de Stéphanie est fouillée après la découverte de nouveaux indices dans la disparition de Robert. Harrow s’éloigne de Soroya quand il apprend qu’elle est impliquée dans l’inculpation de Stéphanie.



Saison 1 – épisode 5 : Lapins rouges (rediffusion)

Harrow vient en aide à Fern lorsqu’elle est suspectée dans une affaire de meurtre. Pavich autorise la crémation du cadavre de la rivière mais un nouvel indice éveille les soupçons de Soroya.

Vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre soirée…

« Il est très secret et vous connaissez ses secrets » 🤫#DrHarrow ce soir à 21:05 pic.twitter.com/2h7xKPD6iO — M6 (@M6) March 28, 2020

Ce soir le Dr Harrow de M6 sera bien au rendez-vous. Et vous ?

