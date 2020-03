Audiences TV prime 27 mars 2020 : record pour « Koh-Lanta » en mode raccourci !

4.6 ( 8 )



Audiences TV prime 27 mars 2020. En mode « raccourci », le jeu d’aventures de TF1 « Koh-Lanta » n’en demeure pas moins une valeur sûre de la chaîne. Hier soir la moitié de l’épisode relatif à la réunification (voir son résumé ICI) a été salué par 6.5 millions de fidèles soit 24.1 % du public présent devant son poste de télévision.



C’est la meilleure performance du jeu depuis au moins 4 ans. Comme quoi les épisodes qui finissent à pas d’heure n’ont pas que du bon. Belles performance sur toutes les cibles commerciales et notamment auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 39% de pda.

Audiences TV prime 27 mars 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et sa série « Astrid et Raphaëlle ». Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont tenu en haleine 4.50 millions de Français soit 17.5 % des téléspectateurs.

M6 complète le podium avec sa série NCIS. Alors que la diffusion de la saison 17 a été suspendue, les deux premiers épisodes de la soirée (des rediffusions de la saison 14, ndrl) ont rassemblé 2.69 millions de fans pour une part d’audience moyenne de 10%.

France 3 suit avec son nouveau divertissement « Allez viens, je t’emmène ». Présenté par la superbe Laury Thilleman, cette grande première de l’émission a suscité la curiosité de 2.09 millions de personnes soit 9% de l’ensemble du public.

Et c’est Canal+ qui complète le top 5 avec la première diffusion à la télé du film « Tanguy, le Retour » d’Etienne Chatiliez. Le trio Sabine Azéma / André Dussollier / Eric Berger a amusé 1.87 million de Français pour 6.9% de part de marché.

