Déprogrammé le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » remplacé par « Les Enfants de la télé »

Déprogrammé le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » sera diffusé à une date ultérieure. Enfin quand les tournages pourront avoir lieu. Car pour l’instant c’est toujours l’heure du confinement et ça risque de durer puisqu’Edouard Philippe a annoncé hier un prolongement jusqu’au 15 avril au moins. Bref c’est pas demain la veille que ce tournoi des 18 plus grands maestros de NOPLP va être diffusé. Tenez-vous le pour dit.



Le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » remplacé par « Les Enfants de la télé »

Dès 21h05 retrouvez « LES ENFANTS DE LA TELE FETENT LES ANNEES 80 ». Une émission exceptionnelle où Laurent Ruquier reviendra sur des séquences cultes, fous rires, images drôles et émouvantes de la télé de ces années-là.

L’occasion de revoir avec plaisir les images cultes qui ont fait les belles heures de la télévision des années 80 : « Châteauvallon », « Maguy », la « Cérémonie des Miss France » , « Le Top 50 », « Champs Elysées » …

Les invités

Autour de la table, vous retrouverez : Jérôme Commandeur, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Isabelle Mergault, Jonathan Lambert, Iris Mittenaere, Michel Leeb, Christian Morin, Annie Pujol, Sophie Favier, Marc Toesca, Evelyne Leclercq, Patrick Sabatier, Michel Leeb, Jacky, Caroline Loeb et Jacky Quartz



Vidéo

Petit extrait émission vidéo de cette émission. On retrouve Jérôme Commandeur en pleine imitation.

L'excellente imitation de @commandeur_j 😂 ➡️ RDV ce samedi 28 mars dès 21:05 sur @France2tv pour fêter les années 80 pic.twitter.com/kxX9qI9GxV — Les Enfants de la TV (@EnfantsdelaTV) March 26, 2020

Plus d’images, plus fous rires et plus de souvenirs. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou sur France.TV pour « Les Enfants de la télé fêtent les années 80 »

