Michel Hidalgo est mort. Et encore une mauvaise nouvelle avec l’annonce du décès de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football, Monsieur Michel Hidalgo. C’est en grande partie grâce à lui que les Bleus ont en 1984 décroché leur premier titre international lors du Championnat d’Europe de football disputé en France.



Et c’est son épouse qui a annoncé cette bien triste nouvelle. Notez que selon France Info, Michel Hidalgo est décédé aujourd’hui à Marseille à l’âge de 87 ans. En pleine pandémie de Covid-19, sa famille a précisé qu’il était décédé « naturellement d’épuisement ».

Joueur, entraîneur et surtout sélectionneur de l’équipe de France de 1976 à 1984, Michel Hidalgo avait ensuite rejoint l’Olympique de Marseille de Bernard Tapie dont il aura été le manager jusqu’en 1991.



Il venait fêter ses 87 ans printemps il y a 4 jours à peine.

Michel Hidalgo est mort : l’hommage de Noël Le Graët

Noël Le Graët, président de la FFF, a tenu à rendre hommage à ce grand Monsieur du football.

« Nous apprenons aujourd’hui avec une immense tristesse et une profonde émotion la disparition de Michel Hidalgo. La Fédération, notre football est en deuil. Michel Hidalgo fait partie des plus grands noms du football français. Il a marqué l’histoire et le palmarès du football français et international avec le premier titre majeur remporté par notre équipe de France. Par sa philosophie de jeu, sa personnalité, sa passion exemplaire, il a contribué au rayonnement de notre sport sur le plan international et à sa popularité en France. Il a su nous procurer des émotions qui sont gravées et resteront gravées. Il restera dans nos mémoires comme un symbole, un entraîneur, un sélectionneur de référence, amoureux du beau jeu, proche des joueurs. Michel a rempli de multiples fonctions dans sa carrière au service du football toujours avec compétence, respect des hommes et dans le sens de l’intérêt collectif. C’était un homme d’une grande et belle humanité, une personnalité rare que j’ai eu le plaisir de connaître. Au nom de la Fédération Française de Football et de l’ensemble du football français j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches ».

Pluie d’hommages sur Twitter

Sur Twitter les hommages se multiplient et nous vous proposons de découvrir quelques-uns des messages publiés suite à l’annonce de sa dispariton.

Souvenir d’un homme pétillant, généreux et adorable. Consultant sur RTL, Michel Hidalgo préparait minutieusement ses interventions, couchées sur papier dans un petit cahier. « Dans un vestiaire, s’il n’y a pas de tensions c’est que le courant ne passe pas ! »

Grande tristesse. — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) March 26, 2020

A sa famille, à ses amis, @UNFP présente ses plus sincères condoléances à la suite du décès de Michel Hidalgo, 2e président de notre syndicat. C'est à lui que les footballeurs français doivent le contrat à temps. C'est à lui que les footballeurs du monde doivent la @FIFPro! pic.twitter.com/k4rLrm1IF5 — UNFP (@UNFP) March 26, 2020

D’une gentillesse et d’une bienveillance inégalables, Michel Hidalgo laissera un grand vide. L’Olympique de Marseille présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches 🙏🖤 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 26, 2020

…etc

Toute l’équipe de Stars-Actu présente également se plus sincères condoléances à ses proches.

