« NCIS » du 13 mars 2020 : ce soir M6 lance la saison 17 (vidéo)

« NCIS » du 13 mars 2020. Ce soir M6 lance la saison 17 inédite de votre série américaine « NCIS ». Et après l’émotion des retrouvailles avec Ziva, vient l’heure des nouvelles enquêtes.



« NCIS » saison 17 : à propos du retour de Ziva David

Poursuivie par une mystérieuse femme nommée Sahar, Ziva révèle s’être faite passée pour morte afin de la traquer et protéger sa fille Tali. On apprend que l’explosion au cours de la saison 10 qui avait tuée Eli David, son père, lui était en réalité destinée. Désormais Ziva et Gibbs doivent tous les deux fuir et le NCIS, solidaire de son ancienne agent-spéciale, se met sur l’affaire. Une course poursuite démarre alors pour trouver Sahar. Parallèlement, le retour de Ziva après tant d’années d’absence bouleverse l’équipe du NCIS.

Attention toutefois. Si M6 lance la saison 17 ce soir, un seul épisode inédit au programme.

« NCIS » du 13 mars 2020 : épisode 1, saison 17

Dès 21h05 sur M6, ou en replay et streaming vidéo sur 6play, découvrez l’épisode n°1 de la saison 17. Il est intitulé « Immortelle ».



Alors qu’il la croyait morte, Gibbs voit surgir Ziva David, venue le prévenir d’un danger imminent. Sous les radars depuis près de 6 ans, Ziva est désormais déterminée à éliminer celle qui veut sa mort pour enfin retrouver Tony et leur fille Tali…

Teaser vidéo

« Ça y est, c’est reparti ! » 🤩

Après l’émotion des retrouvailles, vient l’heure des nouvelles enquêtes 🔎#NCIS nouvelle saison, ce soir à 21:05 pic.twitter.com/rzTtuEzfyS — M6 (@M6) March 13, 2020

Dès 21h55, M6 enchaînera avec 5 épisodes en mode rediffusion.

