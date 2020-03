Audiences TV prime 12 mars 2020 : retour gagnant pour « Profilage », « Balance ton post » en forme

5 ( 5 )



Audiences TV prime 12 mars 2020. Sans surprise retour gagnant pour la série de TF1 « Profilage ». Désormais par Shy’m et Philippe Bas, les deux premiers épisodes ont pu compter sur 4.99 millions de fidèles pour 24.3% de part de marché.



Le premier épisode a pour sa part convaincu 5.5 millions de personnes !

Audiences TV prime 12 mars 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et son magazine « Envoyé Spécial » dont les thèmes et sujets abordés ont convaincu 2.32 millions de Français soit 11% du public présent devant son poste de télévision.



📈#Audiences @infofrance2 Plus de 2,3 millions de TSP devant la spéciale d’#EnvoyeSpecial en direct hier soir. Avec 11% de PDA, le magazine se place en 2e position des chaînes. 📍A voir ou à revoir sur France•tv@EnvoyeSpecial @EliseLucet @infofrance2 #ServicePublic pic.twitter.com/27JwCQaA6o — France2ServicePresse (@France2_Presse) March 13, 2020

M6 est en petite forme avec la rediffusion du film « De l’autre côté du périph’ » avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Malgré son statut de rediffusion, le film a convaincu 1.99 million de personnes soit 9.1 % des téléspectateurs.

Quant au film proposé par France 3, à savoir « La Ritournelle » de Marc Fitoussi, il n’a réuni que 1.72 million de cinéphiles (pda 9.1 %)

Enfin notez le beau succès de « Balance ton post ». Consacré au Coronavirus, le talk a intéressé 1.06 million de personnes soit 4.2% de l’ensemble du public.

