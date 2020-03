« N’oubliez pas les paroles » élimination : c’est fini pour Marine dans NOPLP

4.1 ( 7 )



« N’oubliez pas les paroles » élimination. Sur les réseaux sociaux, Marine n’était pas la maestro la plus appréciée. Pour des raisons qui nous échappent un peu, on peut même dire qu’elle était victime d’un certain acharnement. Ses haters sauront donc probablement ravis d’apprendre qu’elle a été éliminée hier soir. Ses fans eux devront se faire une raison, Marine a cédé son micro d’argent !



« N’oubliez pas les paroles » élimination : fin de l’aventure pour Marine

Et c’est dans le second numéro de NOPLP que Marine a perdu son titre après seulement 9 victoires.

Dans la première émission, Marine frappait un grand coup en gagnant pour la première fois la somme maximale de 20.000 euros.



Oui mais elle a été éliminée dans la seconde suite à sa confrontation avec Mélanie. Une candidate qui n’a pas franchement excellé et a surtout profité des erreurs de son adveraire.

Marine est donc repartie après 8 victoires et une jolie cagnotte de 24.000 euros.

« N’oubliez pas les paroles » élimination en replay

Si vous souhaitez (re)voir l’élimination de Marine en replay, rendez-vous sans plus tarder sur France.TV pour voir le replay des deux émissions d’hier soir. Accès gratuit durant 7 jours maxi.

Audience toujours au top

Grand maestro ou pas, « N’oubliez pas les paroles » reste leader sur la case horaire de l’access prime-time. Hier soir 4.32 millions de fans étaient au rendez-vous soit 17.5% du public présent devant son poste de télévision.

Vidéo

On finit par une petite vidéo histoire de se changer les idées ou quand le petit Léo est venu les bras chargés de cadeaux.

