Coronavirus : Lara Fabian repousse la sortie de son album

Mauvaise nouvelle pour les fans de Lara Fabian. En effet, en raison de l’épidémie de coronavirus, la chanteuse a annoncé mardi qu’elle avait décidé de repousser la sortie de son nouvel album, initialement prévue le 20 mars.

« Suite aux annonces des autorités liées à la lutte contre le Covid-19, je vous informe que nous reportons à une date ultérieure la sortie physique et digitale de la réédition de l’album « Papillon(s) » initialement prévue le 20 mars prochain. » a annoncé Lara Fabian dans un long message sur le réseau social Facebook.



« Je souhaite vous offrir une belle sortie, sereine et apaisée, autour de laquelle nous pourrons nous retrouver sur de belles émissions afin de partager ensemble ce projet … Mais l’heure est désormais à prendre nos responsabilités face à cette épidémie, il est essentiel de nous protéger et de préserver ceux que nous aimons en respectant les gestes barrières et les consignes des autorités. » a-t-elle poursuivi, avant d’appeler ses fans à prendre soin d’eux et à rester solidaires.

Ce nouvel opus intitulé « apillon(s) » sera le 14ème album studio de Lara Fabian. Et en attendant de pouvoir le découvrir, on vous rappelle que vous retrouvez Lara Fabian chaque samedi soir sur TF1 en tant que coach de « The Voice ».



