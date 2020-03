Tom Hanks et sa compagne testés positifs au Coronavirus

5 ( 8 )



Tom Hanks et sa compagne (Rita Wilson, ndrl) ont été testés positifs au fameux Coronavirus ! Et ils ne pourront pas rentrer tout de suite à la maison ! Actuellement en Australie pour le tournage d’un nouveau film, ils ont été confinés et donc mis à l’isolement jusqu’à nouvel ordre. Et c’est sur Instagram que l’acteur américain a annoncé la nouvelle.



Tom Hanks : son message

Bonjour à tous. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume avec des courbatures. Rita avait des frissons et un peu de fièvre. Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs.

Bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. Nous resterons ici et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Nous vous tiendrons au courant au fil des jours. Prenez soin de vous! »

L’acteur et sa compagne s’étaient rendus en Australie pour le tournage du biopic consacré au chanteur Elvis Presley, un film de Baz Luhrmann dont le tournage est bien sûr suspendu jusqu’à nouvel ordre.

