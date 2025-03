« Forrest Gump » avec Tom Hanks : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur TMC (20 mars)

Publicité





« Forrest Gump », le film culte avec Tom Hanks, est en mode rediffusion ce jeudi 20 mars 2025 sur TMC. Un film signé Robert Zemeckis avec Tom Hanks dans la peau de Forrest Gump.





A voir ou revoir ce soir dès 21h20 sur TMC et/ou sur TF1+ via sa fonction direct.







« Forrest Gump » : histoire, synopsis, interprètes

Assis sur un banc à Savannah, Forrest Gump attend patiemment son bus. Pendant cette attente prolongée, il se met à raconter son histoire aux autres passagers. Il évoque sa vie, une existence hors du commun ! Né avec un Q.I. de 75, il se souvient des paroles de sa mère : « La stupidité, ce n’est pas une question d’intelligence, mais d’actions. »



Avec : Sally Field (Madame Gump ), Tom Hanks (Forrest Gump ), Robin Wright (Jenny Curran), Gary Sinise (Le lieutenant Dan Taylor )

3 choses à savoir sur votre film

❚ Le film est adapté du roman éponyme “Forrest Gump” de Winston Groom publié en 1986 par le scénariste Éric Roth qui a décidé de mettre l’histoire d’amour au premier plan, devant les aventures fantastiques.

❚ Le film a reçu 50 récompenses dont 6 Oscars et 3 Golden Globes en 1995 pour le film, le réalisateur, le scénariste, l’acteur Tom Hanks, le montage et les effets visuels.

❚ Avant de revenir à Tom Hanks, le rôle-titre a été proposé par Robert Zemeckis à plusieurs acteurs dont Bill Murray et John Travolta. Après avoir refusé le rôle, ce dernier a déclaré que « décliner le rôle de Forrest Gump a été une grande erreur »

Bande-annonce vidéo

Et pour finir, voici la bande-annonce du film.

« Forrest Gump » un grand classique du cinéma à voir ou à revoir ce soir sur TMC.