« Why Women Kill » : c’est quoi cette nouvelle série qui débarque ce soir sur M6 ? (vidéo)

« Why Women Kill » du 26 mars 2020. Le jour J est arrivé ! C’est ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play que débarque la nouvelle série évènement de la chaîne. Une série, et c’est important de le préciser, qui est signée du créateur de Desperate Housewives.



« Why Women Kill » : à propos

Les deux premiers épisodes de la saison 1 vous seront proposés ce soir. Mais en avant d’en découvrir les résumés, (re)voici une brève présentation.

« Why Women Kill » c’est trois époques et trois femmes. La première, Beth Ann, est une femme au foyer des années 60 (Ginnifer Goodwin), la deuxième, Simone, une femme mondaine des années 80 (Lucy Liu), la dernière, Taylor, est une working girl de 2019 (Kirby Howell-Baptiste). Leurs points communs ? Elles vivent dans la même maison, toutes sont trompées par leur époux respectif… et les trois sont bien décidées à se venger car si le rôle des femmes dans la société a changé, leur réaction à la trahison, elle, reste la même.

Les deux premiers épisodes

Saison 1 – épisode 1 : Le couple était presque parfait

En 1963, Beth Ann apprend l’infidélité de son époux Rob, alors que tous deux viennent de perdre leur fille. En 1984, Karl, le mari de Simone, est hospitalisé après qu’elle a appris son secret. En 2019, Taylor vit un mariage libre avec Eli, ce qui ne plaît pas toujours à ce dernier.



Saison 1 – épisode 2 : Jamais deux sans trois

Beth Ann essaie de pimenter son mariage. Simone a de nouvelles expériences avec Tommy, le fils de sa meilleure amie. Eli se rend compte qu’il n’a pas sa place dans la relation entre Taylor et Jade.

Vidéo

Toujours pas convaincu ? Alors voici la bande-annonce officielle de la série telle que proposée par M6

"Il te trompe avec une autre fille" 😲#WhyWomenKill par le créateur de Desperate Housewives, demain à 21:05 pic.twitter.com/2eaBlppfwl — M6 (@M6) March 25, 2020

Découvrez les héroïnes de « Why Women Kill » ce soir dès 21h05 sur M6.

