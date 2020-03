« Tu ne tueras point » : 5 choses à savoir sur le film diffusé sur France 3 ce soir (vidéo)

5 ( 2 )



« Tu ne tueras point » de Mel Gibson est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 3. Rendez-vous sans faute dès 21h05 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV. S’agissant d’un film de cinéma, aucun replay ne sera bien sûr disponible.



Sauver des vies plutôt que d’en prendre… telle est la mission que le héros de ce drame, un militaire américain durant la seconde guerre mondiale, s’est fixé.

« Tu ne tueras point » : l’histoire

Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune Américain, s’est retrouvé confronté à un dilemme : comme n’importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s’opposait même à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer.



Il s’engagea tout de même dans l’infanterie comme médecin. Son refus d’infléchir ses convictions lui valut d’être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais c’est armé de sa seule foi qu’il est entré dans l’enfer de la guerre pour en devenir l’un des plus grands héros. Lors de la bataille d’Okinawa, sur l’imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines de vies, seul sous le feu de l’ennemi, ramenant en sûreté, du champ de bataille, un à un les soldats blessés.

Casting, personnages

Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey…

Critiques presse lors de sa sortie

Mad Movies, par Alexandre Poncet

Un grand film totalement fou, aux thématiques tranchantes comme un rasoir, qu’on croirait sorti d’un autre temps.

20 Minutes, par Caroline Vié

Avec « Tu ne tueras point », Mel Gibson sidère le spectateur en le poussant au milieu des combats de la Seconde Guerre mondiale. Autour d’ Andrew Garfield, objecteur de conscience tentant de sauver des vies, le réalisateur fait renaître des affrontements d’une violence hallucinante.

Le Figaro, par Marie-Noëlle Tranchant

Si c’était une pure fiction, on trouverait peut-être exagérée cette formidable antithèse entre la douceur héroïque d’un seul homme et le déchaînement général de la violence. Mais l’histoire est vraie.

5 choses à savoir sur le film

🎥 Le scénario de « Tu ne tueras point » est inspiré d’une histoire vraie totalement incroyable, celle d’un médecin militaire engagé dans l’infanterie durant la Seconde Guerre mondiale qui refusait de tuer ses ennemis…

🎥 En 2017, le film a reçu 2 Oscars (meilleur son et meilleur montage) et un BAFTA Awards (meilleur montage)

🎥 C’est dans ce film que Milo Gibson (le fils Mel, ndrl) a fait sa première apparition au cinéma

🎥 Présenté en avant-première à la Mostra de Venise, le film a reçu un accueil triomphal puisqu’il y sera ovationné durant plus de 10 minutes.

🎥 Malgré d’excellentes critiques et différentes distinctions, le film n’a pas rencontré le succès escompté en salles avec à peine plus de 500.000 spectateurs en France.

« Tu ne tueras point » : la bande-annonce vidéo

Plongez déjà dans l’ambiance avec la bande-annonce officielle

« Tu ne tueras point » : un film aussi puissant qu’émouvant, un véritable chef d’oeuvre que nous vous conseillons vivement. C’est notre coup de coeur du jour.

