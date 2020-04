« 12 coups de midi » : indice(s) : une manette de console vidéo se dévoile sur l’étoile mystérieuse !

4.4 ( 14 )



« 12 coups de midi » : indice(s). L’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi » dévoile peu à peu ses indices. Aujourd’hui l’un d’eux a commencé à se dévoiler. Même si on le voit pas encore totalement, on devine le sans difficulté. Et il s’agit d’une manette de console vidéo de type PS4. Regardez bien en bas et à droite de l’image ci-dessous.



Le rapport avec la personnalité que nous recherchons ? Heu, comment dire… Pour faire preuve d’une totale honnêteté avec vous, nous n’avons pas la moindre idée. Le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube pense de son côté que cela a un rapport avec jeu vidéo.

« 12 coups de midi » : indice(s)

Faisons un bref récapitulatif des indices actuels :

– une route : américaine pour certains, mais pas pour tout le monde….

– une barquette de frites avec mayo et ketchup

– une manette de console vidéo



Avec ça on peut pas dire qu’on soit vraiment aidé. Rappelons qu’il s’agit d’une femme et qu’elle n’est pas forcément connue de tout le monde. D’où la difficulté qu’Éric va avoir à le reconnaître car il se murmure qu’il ne la reconnaîtra pas du premier coup.

Et sinon…

Sinon notez qu’ÉRIC n’a remporté que 1.000 € à partager aujourd’hui, soit 500 euros de plus pour sa cagnotte qui s’élève à 688.741 €.

Et pour ceux que ça intéresse, non Éric n’a pas encore dépassé Paul qui est parti avec 691 522 €.

Et d’ailleurs tout n’a pas aussi simple….

Classement des plus grands maîtres de midi

L’occasion d’une petite précision sur le classement des plus grands maîtres de midi. Si Éric devrait dépasser Paul sous peu en terme de gains, en nombre de participations Paul a encore une belle longueur d’avance.

1. Christian : 193 participations et 809 392 €

2. Paul : 153 participations et 691 522 €

3. Eric : 136 participations et 688 241 €

4. Véronique : 100 participations et 447 226 €

5. Timothée : 83 participations et 353 348 €

6. Benoît : 82 participations et 397 946 €

7. Bruno : 80 participations et 393 650 €

8. Xavier : 76 participations et 335 856 € (seul candidat à ne pas avoir été éliminé)

9. Alexandre : 75 participations et 417 828 €

10. Sylvain : 75 participations avec 335 593 €

Extrait vidéo

Petit moment de détente avec un extrait vidéo de l’émission du jour.

Si la vidéo ne s’affiche pas, retrouvez-là sur TWITTER ICI.

Retrouvez les « 12 coups de midi » demain, samedi 4 avril 2020, dès 11h55 sur TF1 et sur MYTF1 pour les vidéos, les extraits bonus et les replay.

