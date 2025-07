« Patrick Bruel : on en parle » : le concert inédit ce soir sur W9 (2 juillet 2025)

Publicité





« Patrick Bruel : on en parle », c’est le concert inédit qui vous attend ce mercredi soir sur W9.





Rendez-vous dès 21h10 sur W9, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







Publicité





« Patrick Bruel : on en parle » : présentation

Après une tournée triomphale de près de 100 dates, Patrick Bruel vous invite à plonger dans « On en parle », un spectacle grandiose qui a déjà fait vibrer plus de 600 000 spectateurs.

Enregistrée au Zénith de Toulouse, cette création unique, à la fois engagée, puissante et intime, revisite ses tubes intemporels et son album événement « Encore une fois ». Le show oscille entre émotions, rires, moments de fête et réflexions sur les défis d’un monde en quête de repères.

Fort de plus de 30 ans de carrière, de millions d’albums vendus et de tournées à guichets fermés, Patrick Bruel continue de fédérer toutes les générations autour de ses chansons cultes.



Publicité





Vidéo bande-annonce