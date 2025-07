Un Si Grand Soleil du 3 juillet : Bertrand avoue tout, Ludo sous le choc (résumé épisode 1690 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 juillet 2025, spoiler résumé de l'épisode 1690 en avance





Becker est au téléphone avec Cécile, il lui parle de Mme Faviani, la mère de Lucas, et du détective. Ils vont l’arrêter et l’interroger. Becker informe Janet qu’ils ont une nouvelle piste qui pourrait innocenter Alix. Janet est soulagée, elle va voir Alix cet après-midi au parloir. Becker lui reproche de ne pas lui en avoir parlé.

Alex et Manu arrêtent la mère de Lucas, elle est soupçonnée du meurtre de son ex-mari. Lucas n’y croit pas une seconde mais elle doit les suivre. Elle demande à son fils de rester tranquille.



Axelle et Charles ont passé la nuit ensemble. Charles avoue à Axelle qu’il a passé une très bonne soirée, il lui demande si elle a voulu se venger de son mec. Axelle lui dit que Ludo n’est plus son mec. Charles est content et lui propose de se revoir. Axelle a besoin d’un peu de temps pour digérer tout ça.

Elodie a passé la nuit avec Elise dans son appart. Elle avoue avoir mal dormi à cause du bruit et de la fuite d’eau… Elise assure qu’elle va appeler le plombier. Quand Elodie lui parle de l’apéro crémaillère à la coloc le soir, Elise dit qu’elle avait oublié, elle ne viendra surement pas.

Aux Sauvages, Lucas est en colère contre la police. Sa mère a été arrêtée alors qu’il est convaincu que Bertrand est le coupable. Il veut agir seul, Emma tente de le faire réagir. Pendant ce temps là, Bertrand découvre le traceur sous sa voiture.

Alex appelle Elise, elle dit être coincée chez elle, elle attend le plombier. Alex lui dit se débrouiller. Elle finit par aller au commissariat, le plombier n’est jamais venu. Elle parle à Alex des reproches d’Elodie…

Axelle vient parler à Ludo à la ferme : elle a couché avec Charles, c’est fini entre eux ! Ludo est sous le choc, il ne comprend pas. Ludo se rend chez son psy, il n’arrive pas à comprendre. Il lui parle d’Axelle, qui pensait qu’il y avait quelque chose entre Flore et lui. La psy essaie de lui faire comprendre qu’Axelle a peut être raison…

Manu et Alex interrogent Madame Faviani. Elle assure ne pas avoir tué Guillaume. Elle avoue avoir engagé le détective privé, elle aimait toujours Guillaume et voulait le séparer d’Alix. A l’époque, elle a décidé d’en parler à Bertrand Dardel…

Elise est finalement venue à la coloc. Elle ne semble pas se sentir à sa place… Plus tard, Flore demande à Ludo ce qui ne va pas. Il lui dit qu’Axelle l’a largué, elle a couché avec le véto. Il lui dit qu’Axelle est toujours jalouse d’elle. Il ne comprend pas ces gens qui ne croient pas en l’amitié homme / femme…

Pendant ce temps là, Lucas veut intercepter Bertrand dans un parking sous-terrain. Mais Bertrand a compris, il tazze Lucas et lui demande ce qu’il lui veut. Lucas veut savoir ce qui est arrivé à son père. Bertrand dit qu’il va être obligé de se débarrasser de lui ! La police arrive au même moment et arrête Bertrand.

Et dans l’épisode 1691 : Bertrand avoue tout, c’est bien lui qui a saboté la voiture pour se venger d’Alix ! Il a donc tué Guillaume. Bertrand avait reconnu Lucas, c’est lui qui a mis le micro à la galerie. Alix est innocentée et libérée de prison. De son côté, Johanna arrive avec un immense retard à son mariage. Et alors que Yann avait prévu un voyage de noces à Capri, Johanna lui annonce qu’elle ne pourra pas y aller…

