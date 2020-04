« 12 coups de midi » vidéo : Éric reconnaît enfin EnjoyPhoenix sur l’étoile mystérieuse (explication des indices)

4.6 ( 8 )



ANNONCES





« 12 coups de midi » vidéo. Enfin serait-on tenté de dire ! Aujourd’hui, mardi 21 avril 2020, Éric a enfin reconnu le visage d’EnjoyPhoenix, célèbre youtubeuse et influenceuse française. C’est elle qui se cachait derrière cette étoile mystérieuse qui a tant fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment ces derniers jours…



ANNONCES





Mais déjà une nouvelle polémique enfle : entre ceux qui ne la connaissent pas et ceux qui estiment que les indices sont beaucoup trop tirés par les cheveux, le débat fait rage.

« 12 coups de midi » : explication des indices

Pour mieux comprendre les indices, voici les explications telles qu’elles ont été fournies par Zette en toute fin d’émission.



ANNONCES





– la danseuse en tutu : pour sa participation à Danse avec les Stars (saison 6)

– la route américaine parce qu’elle a publié son premier « Carnet de route » et qu’il s’agit à priori d’une route de Phoenix dans l’Arizona

– la souris parce qu’EnjoyPhoenix a été animatrice sur Disney Channel ^^

– les frites parce qu’elle est en couple avec un célèbre DJ Belge (Henri PFR, ndrl)

– la manette de jeu parce que son ex (WaRTeK, ndrl) est un spécialiste des jeux vidéo sur Youtube

– le tapis rose pour avoir contribué au succès de la chaîne Rose Carpet

– la main et le smartphone en référence bien sûr à ses vidéos et son influence sur les réseaux sociaux

Éric dépasse Paul en nombre de participations

Et cette fois Éric est seul 2ème du classement des plus grands maîtres de midi. En ce qui concerne le montant des gains, c’était déjà fait. Aujourd’hui il est devenu n°2 en nombre de participations. Il jouera pour la 154ème fois demain, mercredi 22 avril 2020.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez qu’Éric a signé un coup de maître à 10.000 euros aujourd’hui dont 5.000 sont tombés dans sa besace.

Après cette nouvelle victoire, la cagnotte d’Éric atteint 778 744 €. Il n’est plus très loin des 809 392 € remporté par Christian Quesada. Mais réussira t-il vraiment à le dépasser ? Rien n’est moins sûr…

« 12 coups de midi » vidéo : extrait

Vous préférez les images mais nous n’avez pas envie de vous « farcir » le replay intégral de l’émission ? Alors voici un petit extrait vidéo…. c’est le moment où Éric trouve l’étoile et reconnaît EnjoyPhoenix.

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez là sur Twitter ou sur Facebook.

Retour des 12 coups de midi demain avec une toute nouvelle étoile mystérieuse. Rendez-vous dès 12 heures sur TF1 ou en streaming, vidéo et replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES