« Le plus beau pays du monde » est en mode rediffusion ce soir sur France 2 (vidéo)

« Le plus beau pays du monde » au programme TV de ce mardi 21 avril 2020. Pour cause de confinement, France 2 a opté ce soir pour la rediffusion des opus 1 et 2 de sa série documentaire « Le plus beau pays du monde ». L’occasion d’une fantastique immersion au cœur de la nature sauvage, tout près de chez vous, tout près de chez nous….



Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV. Les opus 1 et 2 sont d’ores et déjà disponibles en avant-première ICI.

« Le plus beau pays du monde » : opus 1

La France comme vous ne l’avez jamais vue



Des cimes des plus hautes montagnes jusqu’aux rives de nos océans, en passant par les marais, les gorges, les plaines et les fonds sous marins, le film révèle les secrets et les destins étonnants de ce monde sauvage qui nous entoure. On y rencontre des animaux rares. Des seigneurs comme l’ours, les loups, les sangliers ou les cerfs… Mais aussi de drôles de bestioles aux moeurs étonnantes, oiseaux papillons, blaireaux, loutres, tortues cistudes ou encore des oiseaux majestueux comme les oies cendrées, les balbuzards, les aigles ou les vautours … Ces animaux nous racontent les aventures qui font leur vie, leurs conflits et leurs amours, leaurs prouesses et leurs faiblesses, leurs efforts immenses pour élever leurs

petits et pour continuer à peupler notre pays.

Mais ces voisins méconnus ne vivent pas dans un autre monde. Ils sont là, tout proches de nous, au contact des hommes et des femmes qui les protègent, les soignent et font alliance avec eux. Le film leur rend également hommage, eux qui travaillent, vivent, rêvent dans le plus grand respect de ce fragile équilibre, au coeur de la nature.

Opus n°2

Construit sur le même modèle narratif que le premier opus, ce second voyage en terre de proximité nous emmène vers de nouveaux horizons, dans les profondeurs de nos régions si variées, à la rencontre de récits mêlant les destins humains et animaux pour mieux nous envoûter.

Du Nord au Sud de la France, en passant cette fois-ci par le Jura, la Bretagne, la vallée de la Loire, l’Auvergne, l’Aquitaine, la Provence ou les Pyrénées, ce film raconte les belles histoires du monde vivant qui nous entoure, des histoires fondées sur des observations de scientifiques et de naturalistes, des histoires d’amour ou de survie : les premiers jours d’un faon aux côtés de sa mère, la rivalité entre deux chevaux sauvages dans les montagnes du Pays basque, les curieuses tribulations d’une genette, les incroyables capacités d’un phoque pour survivre dans la tempête, la première migration d’une jeune grue cendrée qui doit lors de ce voyage trouver un compagnon pour le reste de sa vie. Mais ce voyage est aussi la rencontre avec des hommes et des femmes qui vivent au contact de la nature : un berger pyrénéen, fin connaisseur du patou, un pisteur de lynx, le jardinier du château de Chenonceau…

Raconter notre environnement naturel, le montrer dans toute sa beauté et sa diversité : l’aventure continue, à la découverte de ce fantastique patrimoine, ce monde sauvage juste à côté de chez nous.

Vidéo

De bien belle images au programme de cette soirée télé. Et en attendant, en voici le teaser vidéo.

Ce soir, on part pour #LePlusBeauPaysDuMonde : cet incroyable monde sauvage qui se trouve aux portes de chez nous ! pic.twitter.com/LDnAxvYVgY — France 2 (@France2tv) April 21, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter de la chaîne.

