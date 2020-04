Plus belle la vie en avance : Thomas trompe-t-il Gabriel ? (vidéo PBLV épisode n°4045)

4.9 ( 10 )



Thomas ne va pas bien du tout depuis la fusillade du mois dernier dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Mais alors qu’il est en pleine descente aux enfers et malgré une psychothérapie, Thomas va-t-il déraper et tromper Gabriel ?

Dans quelques jours, le mari de Thomas va essayer de le faire se confier mais Thomas ne lâche rien et lui dit se dépêcher de rejoindre leur petit fils, Mathis, qu’il doit garder…



Si tôt Gabriel parti, Thomas reçoit un sms d’un certain Steven qui lui demande quand est-ce qu’ils se voient… Thomas trompe-t-il son mari avec ce mec ?

Un extrait de l’épisode de PBLV de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4045 du 24 avril 2020

