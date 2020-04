Koh-Lanta : Inès menacée de mort, Denis Brogniart pousse un coup de gueule (VIDEO)

5 ( 7 )



La dérive des réseaux sociaux est décidément bien présente et une aventurière de Koh-Lanta en a fait les frais ce week-end. En effet, alors que les téléspectateurs du jeu d’aventure de TF1 étaient en colère vendredi après l’élimination du jeune Sam, 19 ans, ils s’en sont pris violemment à Inès.

En effet, certains tiennent Inès pour responsable de l’élimination de Sam et n’ont pas hésité à lui faire payer très cher sur les réseaux sociaux, n’hésitant pas à la menacer de mort.



Inès, 25 ans, travaille en milieu hospitalier et s’occupe de patients atteints du coronavirus. Elle est donc en première ligne et ne vit pas une période facile. C’est en larmes qu’elle s’est exprimée sur le réseau social Instagram après le déversement de haine dont elle a été victime suite à la diffusion de l’épisode de Koh-Lanta vendredi.

« Les nerfs lâchent parce que je n’ai que ça, je ne peux pas me défendre, vous n’êtes pas en face de moi, et ça part tellement loin » a déclaré Inès dimanche matin, après une nuit de garde à l’hôpital.



« Je fais ce vocal parce que je vois des trucs, c’est tellement fort… Me menacer de me violer et tout… Ça part trop loin, j’ai été faire un jeu et vous arrivez à avoir une mentalité aussi méchante, c’est hallucinant. Certains disent qu’ils vont venir chez moi et tout… Je ne comprends pas. J’entends qu’on puisse être dégoûté de l’élimination d’un aventurier, mais pas à ce point : souhaiter la mort à quelqu’un, souhaiter le viol… Jamais je ne me permettrais de dire ça. »

Des propos qui ont beaucoup touché l’animateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart, qui a poussé un coup de gueule dimanche soir au début de son live quotidien sur Instagram, ainsi que sur un message publié sur Twitter.

« Je m’associe aux aventuriers de #KohLanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d’entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect. » a écrit l’animateur.

VIDEO Denis Brogniart pousse un coup de gueule sur Instagram

@DenisBrogniart s’est adressé aux internautes haineux vis à vis des aventuriers de #KohLanta au cours de son live sur Instagram du 27/4. Message à découvrir en intégralité sur Instagram… pic.twitter.com/S35PWQPx8K — ALPfr (@Alpfr) April 27, 2020

