« Les 12 coups de midi » : Éric fait mieux que Christian Quesada et entre dans l’histoire (vidéo)

« Les 12 coups de midi » : Éric est entré dans l’histoire du jeu. Qui l’eut crû ? Aujourd’hui, lundi 27 avril 2020, le champion breton est entré dans l’histoire des « Douze coups de midi » de TF1. Il a en effet battu Christian Quesada !



« Comment ça il a fait mieux que Christian ? » se demandent les plus fidèles du jeu. Avec 193 participations, Christian reste bien le n°1 en terme de participations. Oui mais celui qui a été récemment condamnée à 3 ans de prison n’est parti qu’avec 809 392 € de gains de cadeaux. Enfin c’est déjà pas mal.

« Les 12 coups de midi » : Éric gagne plus que Christian

Et aujourd’hui, grâce à un nouveau coup de maître à 20.000 €, Éric a fini par le dépasser. A son actif aujourd’hui, 810 244 € de gains et de cadeaux dont 536.500 € de cash. Il devient donc le plus grand gagnant de l’histoire du jeu de Jean-Luc Reichmann en ce qui concerne le montant des gains. Et pour l’instant Éric n’en est qu’à 159 participations.

Une entrée dans l’histoire que nous vous proposons de (re)voir en vidéo…



🌟 Aujourd’hui Éric bat le record de gains jamais gagné dans notre émission ‼️

Il nous fait passer un message… @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/JXtd9nWKfV — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) April 27, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur Twitter en suivant ce lien.

Et l’étoile mystérieuse dans tout ça ?

Rien de nouveau du côté de l’étoile mystérieuse. On voit toujours :

– un lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes (image de fond)

– un microscope et/ou loupe binoculaire.

Et il ne s’agit pas de Lisa Kuddrow, nom proposé aujourd’hui par ÉRIC. Auparavant, il avait proposé sans plus de succès Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry et Dolph Lundgren.

Retrouvez Jean-Luc Reichmann, Zette et Éric demain à partir de 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Le replay de chaque émission y est disponible durant 7 jours.

Attention il s’agit de la toute dernière émission inédite encore en stock. À partir de mercredi place aux rediffusions !

