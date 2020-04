Les 12 coups de midi : Eric va-t-il détrôner Christian Quesada ? La réponse de Jean-Luc Reichmann

4.2 ( 25 )



Les 12 coups de midi infos élimination Eric – Mais où s’arrêtera Eric, le Maître de Midi actuel du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Alors que beaucoup de téléspectateurs se demandent quand Eric sera éliminé, il devrait probablement détrôner Paul très bientôt et ainsi devenir le numéro 2 des plus grands Maîtres de Midi.

En effet, il ne lui manque plus que 9 victoires pour égaler Paul et 10 pour le dépasser.



Mais ensuite, Eric réussira-t-il le tour de force de détrôner Christian Quesada ? Pas simple puisqu’il lui faudrait 40 victoires supplémentaires !

Jean-Luc Reichmann s’est exprimé sur la question et l’animateur ne semble pas y croire. Et au passage, il spoile la suite des « 12 coups de midi » puisqu’il donne une info importante : Eric n’a pas été éliminé sur les tournages et sera là à la reprise après le confinement !



« Que va faire Eric ? Je ne sais pas, d’autant que je vais le revoir après cette période de confinement et qu’il ne sera plus le même, comme nous tous » a déclaré Jean-Luc à Télé Magazine; « Est-ce qu’il sera fragilisé ou plus fort après tout ça ? On verra, mais ça impactera certainement sa façon de jouer »

