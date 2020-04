« Les Trois Frères : le Retour » : 3 choses à savoir sur le film de France 3 ce soir (vidéo)

5 ( 8 )



« Les Trois Frères : le Retour » est au programme télé de ce jeudi 30 avril 2020. En mode rediffusion cette comédie démontée par la critique est à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV (site et/ou application).



« Les Trois Frères : le Retour » : synopsis

Plusieurs années après la mort de leur mère qui vivait aux États-Unis, les trois frères Latour sont à nouveau «réunis» par la défunte. Convoqués chez le notaire, Didier, Bernard et Pascal sont excités à l’idée de toucher un nouveau pactole. Mais quelle n’est pas leur déception lorsqu’ils apprennent qu’ils ont simplement hérité d’une urne funéraire contenant les cendres de leur mère et d’une grosse dette d’argent contractée par la défunte.

Casting

Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, Sofia Lesaffre, Fatima Adoum, Antoine Du Merle, Mona Walravens, David Salles, Christian Hecq, Vivienne Vernes…



3 choses à savoir sur le film

📽️ Après un départ tonitruant, le film terminera sa carrière avec 2 240 876 spectateurs, soit 3 fois moins que le premier film.

📽️ Le film a reçu un accueil catastrophique de la part de la presse : vieux gags, tristesse, vulgarité, frustration… sont quelques-uns des qualificatifs qui ont été employés par les critiques

📽️ Le projet de ce second volet a pris forme lorsque le trio s’est retrouvé sur scène pour deux représentations du spectacle « Plus si affinités » avec Mathilda May et Pascal Légitimus.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

