Audiences TV prime 29 avril : « The Resident » leader en baisse devant « Top Chef »

Audiences TV prime 29 avril 2020. Hier soir, en première partie de soirée, victoire de TF1 et de sa nouvelle série médicale « The Resident ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont pu compter sur 4.43 millions de fidèles pour 16.9% de part de marché. C’est en légère baisse par rapport à la semaine dernière. TF1 était plus largement en tête sur le public féminin avec 28.4% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 29 avril 2020 : les autres chaînes

Sans surprise c’est M6 qui prend le seconde place avec son célèbre concours culinaire « Top Chef ». Le onzième épisode de cette saison 11 a fait saliver 3.68 millions de papilles 15,7% des téléspectateurs. Notez un haut niveau auprès des fameuses ménagères de moins de cinquante ans avec 26% de part de marché.

France 2 complète le podium avec le final de la saison 1 de la « Réunions » avec Laëtitia Milot et Loup-Denis Elion. Mais seuls 3.13 millions de personnes ont répondu à l’appel soit 11.9% des téléspectateurs. On va pas se mentir, on s’attendait à mieux.



France 3 suit avec son jeu d’aventures « La carte aux trésors ». Hier soir le terrain de jeu était situé dans les Alpes de Haute-Provence, sur les terres de Cyril Feraud. Verdict : 2,67 millions de téléspectateurs pour près de 11% de part d’audience.

Et comme souvent c’est Arte qui se distingue ensuite avec la rediffusion du film « L’Appât » de Bertrand Tavernier. Il a été vu ou revu par 1.20 million de Français (pda 4.6%).

