« Meurtres au paradis » du 27 avril : votre épisode inédit de ce soir sur France 2

« Meurtres au paradis » au programme TV de ce lundi 27 avril 2020 – Ce soir et comme tous les lundis, vous avez rendez-vous sur France 2 pour suivre la saison 9 inédite de votre série « Meurtres au paradis ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 7 inédit, « Le salon de coiffure ».

A suivre dès 21h05 sur France 2, ou après en replay et streaming vidéo sur france.tv



Pour les plus impatients et/ou ceux qui préféreront une autre chaîne, vous pouvez d’ores et déjà regarder cet épisode en avant-première sur France.TV en suivant ce lien.

« Meurtres au paradis » du 27 avril : votre épisode de ce soir

Voici le résumé de votre épisode intitulé « Le salon de coiffure »



Alors qu’elle est sous un casque pour sécher ses cheveux dans son salon de coiffure, Eleanor Beaumont s’effondre. Elle a succombé à une perforation du cœur. Trois personnes, présentes dans le magasin au moment du drame, sont suspectées. Sa sœur Georgine, de retour à Sainte-Marie après 20 ans d’absence et ses deux nièces dont elle était la tutrice : Cynthia, 24 ans – qui devait se marier le jour même avec Henri, un play-boy – et Kiki, 31 ans. L’inspecteur Neville Parker va avoir un éclair de génie pour retrouver l’arme du crime et élucider le meurtre de cette sexagénaire.

A propos de la saison 9

Pas question pour l’équipe de Jack Mooney de lézarder sous le soleil des Caraïbes. Pour cette 9ème saison de « Meurtres au Paradis » le nouveau sergent Madeleine Dumas a rejoint la brigade qui affronte les meurtres les plus déroutants qu’elle n’ait jamais eu à résoudre. Qu’il s’agisse d’un tueur en série masqué, d’un poison mortel, ou du Tour des Antilles qui vire au drame, l’inspecteur Jack Mooney, ainsi que son remplaçant, l’inspecteur Neville Parker, sauront éviter le piège des apparences et guider toute l’équipe sur les bonnes pistes.

