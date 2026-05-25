« Meurtres au paradis » du 25 mai 2026 : l’épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 15)

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« Meurtres au paradis » du 25 mai 2026. Ce lundi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 15 inédite de votre série « Meurtres au paradis ».





Rendez-vous ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV.







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« Meurtres au paradis » du 25 mai 2026 : votre épisode inédit

Épisode 5 – Acte final

Lors d’une représentation de La Tempête sur une plage de Sainte-Marie, un comédien s’effondre en pleine scène après avoir été empoisonné au cyanure. Pourtant, plusieurs autres personnes avaient bu dans la même bouteille sans être inquiétées.

Avec Paul G. Raymond (Nathan Burns), Phoebe Sparrow (Anya Chambers), Samuel Edward-Cook (Michael Farrer), Ben Lloyd Hugues (Jez Gorman), Tim McMullan (Richard Dempster)



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Rappel de la présentation de la saison 15

Dans cette nouvelle saison de Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie fait face à des enquêtes toujours plus complexes et dangereuses. Entre conflits familiaux et révélations bouleversantes, l’inspecteur Mervin Wilson devra maîtriser ses émotions sans perdre de vue son devoir. Sous le soleil des Caraïbes, chaque affaire apporte son lot de surprises… et de dangers.

Interprètes et personnages

Au casting : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher)

« Meurtres au Paradis », nouvel épisode à découvrir ce lundi 18 mai 2026 sur France 2.