Ce soir dans « Le monde de Jamy » sur France 3, ces animaux qui nous font du bien (vidéo)

Ce soir à la télé « Le monde de Jamy » vous propose de partir à la rencontre des animaux qui nous sauvent, qui nous soignent : ces animaux qui nous font du bien ! Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en replay et streaming sur France.TV.

Dans le numéro de ce soir, Jamy vous emmène à la rencontre de ceux qui sont nos plus fidèles compagnons, qui comprennent notre langage et sont dotés d’un flair exceptionnel : les chiens sont de précieux alliés pour nous protéger, nous secourir. Grâce à de récentes découvertes scientifiques, on utilise aussi les chiens, et même les chevaux, pour nous soigner !



Jamy et Eglantine ont suivi pendant un an la formation de deux de ces champions : Nook, un jeune chien d’avalanche et Mezzo, un chien guide d’aveugle.

Lioda, un chien malinois, est membre des forces spéciales du 1er RPIMa de Bayonne. Il intervient sur des zones de guerre, dans la lutte anti-terroriste. Son entraînement est impressionnant : après un saut en parachute accroché à son maître, Lioda s’exerce à une libération d’otage avec son commando.



D’autres chiens interviennent également dans le monde médical : Medley est l’un trois premiers chiens formés en France pour détecter le diabète. Ce caniche royal a changé la vie d’Hugo, un jeune diabétique. Il alerte son maître avant les crises d’hypoglycémie et d’hyperglycémie.

Des chevaux deviennent aussi aide-soignants. En Lozère, dans un centre d’hippothérapie unique en France, Eglantine et Jamy accompagnent Juliette, une fillette de 9 ans atteinte de paralysie cérébrale. Elle vient régulièrement faire de la rééducation sur le dos d’une jument, Olga. Les bienfaits de l’hippothérapie sont aujourd’hui reconnus par les médecins.

Le « Docteur Peyo », lui, est le seul cheval qui intervient dans l’hôpital, en soins palliatifs, en pédiatrie ou dans des centres Alzheimer. Cet étalon doté d’une sensibilité exceptionnelle rend visite aux malades et leur apporte un peu de réconfort et d’apaisement.

Vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre émission…

🐕🐩🐎 ils nous sauvent, ils nous protègent, ils nous soignent… ce soir, #lemondedejamy part à la rencontre de ces animaux qui nous font du bien ! pic.twitter.com/zxcl7nnnka — france 3 (@france3tv) 25 février 2019

La suite, c’est ce soir dès 21h05 sur France 3.

