Mort du chanteur Christophe à l’âge de 74 ans. Cela fait plusieurs semaines déjà que l’état de santé du chanteur Christophe suscite l’inquiétude. Fin mars on apprenait ainsi qu’il avait été admis en réanimation au sein d’un hôpital parisien en raison d’une «insuffisance respiratoire».



Quelques jours plus tard on apprenait qu’il était intubé et sous sédation profonde dans un hôpital de Brest.

« Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même » avait alors expliqué sa femme dans un communiqué transmis à l’AFP.

Malheureusement cette nuit la mauvaise nouvelle est tombée… Son épouse et sa fille ont annoncé la mort du chanteur à l’âge de 74 ans. « Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné. Aujourd’hui, les mots se lézardent… et tous les longs discours sont bel et bien futiles » ont-elles écrit dans un communiqué.



Notez qu’il n’a été jamais précisé officiellement s’il avait été testé positif au Covid-19.

Âgé de 74 ans il restera pour tous l’inoubliable interprète des tubes « Aline », « Les mots bleus » « Succès fou ».

Toutes nos condoléances accompagnent ses proches…

Mort du chanteur Christophe : hommage en vidéo

Le voici en 1965, à 20 ans. Il interprète l’un de ses tubes : « Aline », vendu à 3,5 millions d’exemplaires.

DISPARITION. Le chanteur #Christophe est mort à l'âge de 74 ans. Transféré en Bretagne pour y être soigné, il s'est finalement éteint jeudi soir. Le voici en 1965, à 20 ans. Il interprète l'un de ses tubes : "Aline", vendu à 3,5 millions d'exemplaires. pic.twitter.com/GkuhPxFUt2 — Ina.fr (@Inafr_officiel) April 16, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas, retrouvez-là sur TWITTER EN CLIQUANT SUR CE LIEN

