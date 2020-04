« Candice Renoir » du 17 avril : la saison 8 débute ce soir mais sera déprogrammée dès le….

4.6 ( 11 )



« Candice Renoir » du 17 avril 2020. La bonne nouvelle pour les fans c’est que la saison 8 de « Candice Renoir » débute ce soir dès 21h05 sur France 2 et bien sûr comme toujours en replay et streaming vidéo sur France.TV



« Candice Renoir » saison 8 : présentation

Souvenirs, souvenirs… Cette nouvelle saison est celle de la mémoire, oubliée, enfouie, défaillante, mais toujours vive. Les secrets bien gardés, le syndrome post-traumatique, la valeur sentimentale des objets, la prescription, le passé qui nous rattrape seront autant de thèmes déclinés aussi bien dans les intrigues que dans la vie amoureuse de Candice. A la sortie de son opération du cerveau, Antoine n’est plus tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Entre Candice et lui, les compteurs sont remis à zéro, retour à la case départ ! Comment Candice va-t-elle s’y prendre pour sauver leur amour ? Et jusqu’où ira-t-elle pour le protéger ? La saison 8 s’adressera aussi à la mémoire du spectateur qui, à cette occasion, pourra revoir nos héros tout au début de leur histoire et constater que si les enfants de Candice ont bien grandi, ils font toujours tourner leur mère en bourrique.

« Candice Renoir » du 17 avril : votre épisode de ce soir

Ce soir l’épisode « Comme chien et chat »

Claire Longval est retrouvée morte dans sa jolie maison, violemment frappée à la tête dans son sommeil. Il y a des traces d’effraction, son sac a disparu, mais on trouve aussi les preuves d’un sérieux contentieux concernant la maison.



Quelle est cette histoire qui a mal fini ? Une histoire d’amour ? Une histoire d’héritage ? Une histoire de chien ? Ou un peu des trois ? Une enquête où la victime ne sera pas celle que l’on croyait et où Candice disculpe un prévenu grâce à l’ADN d’un chat.

Vidéo

Quelques images pour les plus impatients

Déprogrammation dès le 8 mai 2020

La mauvaise nouvelle c’est que la diffusion sera interrompue dès le 8 mai 2020 après seulement 4 épisodes. Selon Pure Médias, des rediffusions prendront le relais. Cette déprogrammation serait liée à l’épidémie de Covid-19, tous les épisodes n’ayant pu être livrés dans les temps à la chaîne.

