« N’oubliez pas les paroles » ce soir : suite des Masters avec le match Héloïse / Denis

4.6 ( 14 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » ce soir : mardi 14 avril 2020. Depuis hier soir France 2 propose des rediffusions des Masters 2019 de son jeu musical « N’oubliez pas les paroles ». Faute d’inédits, et alors que le confinement a été prolongé jusqu’au 11 mai prochain, il va falloir vous y faire…



ANNONCES





Hier dans « N’oubliez pas les paroles » vous avez assisté au premier duel : Kevin face à Aline. Sans surprise celui qui est resté le plus grand maestro de tous les temps pendant de très longs mois, a battu Aline sans grande difficulté. Victoire à 20.000 euros dans le premier numéro, à 2.000 dans le second.

Extrait vidéo

Petit extrait vidéo avec Kevin qui performe sur le titre de Lara Fabian « J’y crois encore »



ANNONCES





Cette vidéo ne fonctionne pas sur votre navigateur ? Retrouvez-là ICI

« N’oubliez pas les paroles » ce soir : Héloïse / Denis

Ce soir, deuxième soirée pour ces Masters 2019 en mode rediffusion. On retrouvera Heloïse (9ème plus grande maestro avec 185.000 euros) face à Denis (10ème plus grand maestro avec 184.000 euros).

Petite précision quand même, il s’agit bien sûr des places qu’ils occupaient au début de ces Masters 2019 cela va de soi.

Succès d’audience pour les Masters

Rediffusion ou pas, le succès ne se dément pas. Hier soir le second numéro a convaincu 4.49 millions de téléspectateurs pour 18.2% de part de marché. Le jeu était très largement en tête des audiences de l’access de ce lundi 13 avril 2020.

Suite de la rediffusion des Masters de « N’oubliez pas les paroles » ce soir dès 18h40 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

LIENS SPONSORISES