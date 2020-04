« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination d’Arsène fait déjà débat !

4.6 ( 9 )



« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination d’Arsène dans NOPLP fait déjà débat ! On ne pensait pas le voir partir si tôt d’autant qu’il avait particulièrement bien débuté la soirée. Oui mais non ! Ce soir Arsène a été éliminé alors que tout lui souriait.



Il a d’ailleurs remporté une victoire à 20.000 euros dans le premier numéro. Mais dans le second patatra…. sur le titre Aïcha. Et c’est sur ce tube qu’il a été éliminé. Arsène a en effet poursuivi la chanson en arabe au lieu de chanter qu’en Français.

Il a quitté le programme après 17 victoires et 212.000 euros de gains. Noter que cette nouvelle victoire lui a permis de décrocher la 8ème place du classement des 16 plus grands maestros. Il est donc qualifié pour les prochains masters !

Oui mais sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas. Les internautes estiment que Nagui aurait du préciser qu’il ne fallait chanter que les paroles en français et non pas celles en arabe. D’autant qu’Arsène est allé pratiquement au bout et avait de surcroît les bonnes paroles.



Élimination assez bizarre de Arsène, pas de précision quant à la version de la chanson ! C’est la deuxième fois en 2 ans que des éliminations de candidats sont assez douteuses (avec celle de Aline) #NOPLP — Samiche (@samibauguil12) April 10, 2020

D’autres rappellent que les paroles en langue étrangère n’ont jamais été acceptées dans le jeu et qu’Arsène savait donc à quoi s’attendre

En quoi c’est la faute de Nagui ? 😂

Ça date pas d’aujourd’hui que les paroles en langue étrangères ne comptent pas , Arsène a fauté quoi qu’il arrive . #NOPLP — Floasm (@MartinFlorian5) April 10, 2020

Quant à Maureen, la nouvelle maestro, elle n’a remporté que 1.000 euros pour sa première victoire.

Extrait vidéo

Petit extrait vidéo de cette élimination surprise et totalement inattendue

Bravo Arsène pour ce parcours et cet humour ! Un plaisir de vous avoir eu sur le plateau pour @nagui et toute l'équipe ! #NOPLP pic.twitter.com/9LsBYbP23a — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) April 10, 2020

Vidéo également visible sur le Twitter officiel de l’émission

Pour voir le replay intégral, rendez-vous sur France.TV pour ou revoir l’émission en replay et streaming vidéo.

Retrouvez « N’oubliez pas les paroles » demain soir dès 18h40 sur France 2 et sur France.TV.

