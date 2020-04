Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 ? (résumé + replay 10 avril)

4.6 ( 10 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 7 du vendredi 10 avril 2020 – C’est parti pour le septième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination de Pholien lors d’un tout premier conseil de la tribu réunifiée, l’ambiance est tendue… Ahmad est encore au coeur des discussions, on lui reproche encore une fois d’être trop stratège.

Inès reproche à Ahmad d’avoir voté Eric au départ pour protéger Pholien et que c’est à cause de lui qu’ils ont du revoté car il y avait égalité. Même Mouss demande à Ahmad d’arrêter de la ramener et face caméra, il affirme que leur accord ne tient plus ! Ahmad se sent maintenant clairement mis à l’écart et comprend que sa tête est mise à prix…

L’épreuve de confort, la première en individuel, est annoncée. Il s’agit du tir à l’arc ! Sam est ravi, il s’est entrainé chez lui avec un arc qu’il avait lui même fabriqué !



Ils rejoignent Denis et lors de la première salve, c’est justement Sam qui met la flèche la mieux placée. Il doit casser la flèche d’un adversaire, il choisit Ahmad car il a été le moins bon de la première salve. Seconde salve, c’est encore Sam et il casse la flèche de Eric. Troisième salve, c’est encore Sam et sa flèche est en plein centre ! Il casse encore la plus éloignée, c’est celle de Jessica. Quatrième salve, c’est encore Sam ! Il casse celle d’Inès. Cinquième salve, c’est encore Sam ! Il casse la flèche d’Alexandra, qui n’apprécie pas et s’énerve… Sixième salve et encore Sam ! Du jamais vu et les héros salue son efficacité, ils sont impressionnés ! Il casse la flèche de Naoil. Septième salve et cette fois c’est Teheiura. Il casse la flèche de Moussa. Huitième salve, c’est Sam. Il casse la flèche de Charlotte. Neuvième salve, c’est Teheiura. Il casse la flèche de Régis. Dixième salve, cette fois c’est Claude ! Il hésite et casse la flèche de Sam !



La finale a donc lieu entre Claude et Teheiura. Et c’est finalement Teheiura qui remporte la victoire ! Il gagne ce premier confort individuel et décide de partager avec Claude car il était finaliste. Claude ne se sent pas méritant et propose à Teheiura de choisir Sam. Teheiura accepte et c’est donc Sam qui va profiter du confort avec lui. Ils partent découvrir un marché local.

Sur le camps, Moussa ne décolère pas que Teheiura lui ait cassé sa flèche. Et Alexandra est remontée contre Sam, elle veut l’éliminer ! Ahmad pense qu’une porte s’ouvre et compte bien en profiter. Et pendant qu’ils mangent un bon repas, Teheiura explique à Sam, et à juste titre, que c’est dangereux de s’éloigner de l’île, qu’ils doivent parler pendant ce temps là…

Au sein de la tribu réunifiée, Claude se rapproche d’Eric, qui détient le vote noir de Pholien. Teheiura et Sam reviennent, et Moussa dit clairement à Tehe qu’il lui en veut et qu’il se vengera !

Le lendemain matin, Ahmad va voir Claude et Moussa pour essayer d’être bien avec eux et monter une stratégie. Pendant ce temps là, Inès constate qu’il ne reste pratiquement plus de riz ! Les rouges avaient consommé beaucoup trop de riz avant la réunification et ils vont le payer cher maintenant…

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’un grand classique : le parcours du combattant ! On commence avec la course des femmes. Et sans surprise, c’est Jessica qui remporte la victoire ! Naoil est en larmes et dit carrément qu’elle « se sent moins que rien ». Place ensuite aux hommes, Claude domine le parcours, suivi mais de loin par Teheiura, Moussa et Sam. La victoire est pour Claude ! Et pour la finale, Denis annonce à Jessica et Claude qu’ils doivent affronter la dégustation. Jessica annonce déjà que ça va être compliqué ! C’est finalement très serré et c’est Claude qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité.

De retour sur le camps, le conseil est dans toutes les bouches. Sam est clairement en danger, d’autant qu’il se rebelle un peu face à Moussa… Ahmad espère ainsi sauver sa peau. Et justement Moussa vient demander l’avis de Sam. Sam préfère éliminer Ahmad qu’Eric, qui pour lui mérite plus de rester. Sam veut s’allier à Teheiura et Claude, qu’il considère maintenant comme ses plus fidèles alliés.

Place au conseil. Les aventuriers votent et personne ne sort de collier d’immunité. Et c’est Ahmad qui est éliminé ! Il donne son vote noir à Teheiura pour s’excuser.

Si vous avez manqué l'épisode 7 ce 10 avril 2020, sachez que l'émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 17 avril pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

