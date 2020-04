« The Mandalorian » : le premier épisode inédit ce soir sur C8 et Mycanal !

4.6 ( 9 )



« The Mandalorian » est le titre de la nouvelle série que propose en exclusivité la nouvelle chaîne Disney, Disney +. Et ce soir, pour fêter l’évènement, C8 est heureux de proposer à ses téléspectateurs le premier épisode inédit de « The Mandalorian », la série évènement de Jon Favreau. Une série qui fait l’unanimité ou presque des fans de l’univers Star Wars.



En live action, son histoire se déroule 5 ans après « Le Retour du Jedi » et 25 ans avant « Le Réveil de la Force ». Elle suit les les aventures d’un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République…

« The Mandalorian » : le premie épisode

Cinq ans après la chute de l’Empire et loin de l’autorité de la Nouvelle République, dans les confins de la Galaxie, un chasseur de primes redoutable et solitaire se voit confier une mission et espère obtenir ainsi une belle récompense. Alors qu’il réclame son dû, le Mandalorien reçoit, de la part de Greef Karga, le leader de la Guilde, une autre et mystérieuse mission qui réclame la plus grande discrétion. Une tâche qui va bousculer son éthique et sa morale… bien à lui : il doit ramener en vie une cible réputée particulièrement dangereuse, repérée sur la planète Alvara-7.



Vidéo

On se met dans l’ambiance avec la bande-annonce telle que proposée par C8

Après la chute de l’Empire, aux confins de la galaxie, découvrez un chasseur de primes solitaire…

J-7 avant la diffusion sur CSTAR/C8 du premier épisode de THE MANDALORIAN, la série Disney+ Original. #DisneyPlus pic.twitter.com/pP470H8iOE — C8 (@C8TV) March 31, 2020

Découvrez « The Mandalorian » ce soir dès 21h20 sur C8 mais aussi en streaming vidéo sur Mycanal.

A propos de Disney +

C’est aujourd’hui que Disney + est lancée ! Un service de streaming disponible pour tout le monde au prix de 6.90 euros/mois ou 69.99 euros/an (téléphone, smartphone, tablette, télé connectée). Disney + est aussi disponible dans les différents offres CANAL. Plus d’infos ICI.

