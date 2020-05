« Cassandre » du 21 mai 2020 : deux épisodes en rediffusion ce soir

4.4 ( 9 )



« Cassandre » du 21 mai 2020. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Rediffusion(s) à gogo ce soir sur France 3 avec des épisodes de « Cassandre ». On aimerait tout de même un peu plus d’inédits, pas vous ? Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV.



« Cassandre » du 21 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Mort blanche dès 21h05 : Une jeune femme de 22 ans, Manon Favre, se réveille en plein milieu de la campagne. Elle ne sait pas où elle est, se relève, fait quelques pas, commence aussitôt à suffoquer et finit par s’écrouler, prise de convulsions. Morte par overdose, déclare le médecin légiste. Comment une brillante étudiante, sportive et pleine de vie est-elle tombée dans le milieu de la drogue ? Pour les commissaires Cassandre et Pascal Roche, cette affaire ressemble fort à un règlement de compte, comme si quelqu’un avait kidnappé la jeune femme avant de lui injecter de la cocaïne dans les veines et de la laisser sur place. Ils réalisent d’ailleurs que le père de la victime avait monté une association pour lutter contre les trafiquants de drogues, de plus en plus présents dans leur quartier…

>>> Déjà disponible en avant-première sur France.TV



Retour de flamme dès 22h45 : Dans un château en cours de restauration à Annecy-le-Vieux, le maire de la commune jaillit telle une torche humaine et s’écrase dans le vide. Qui pouvait en vouloir à cet homme, qui était pourtant apprécié de tous ? Chargée de l’enquête, Cassandre ne tarde pas à découvrir une étrange affaire, qui remonte à plus de dix ans. En effet, Guillaume, appelé depuis « le miraculé », avait disparu en 2004, et n’avait plus donné signe de vie pendant des années, avant de réapparaître, dix ans plus tard. Cette affaire pourrait-elle avoir un lien quelconque avec le meurtre du maire ? Cassandre ne recule devant aucun obstacle pour faire éclater la vérité…

Vidéo

Quelques images en attendant ce soir….

🔍 Elle est intraitable avec ses équipes et sans pitié pour les suspects… #Cassandre fait son retour sur France 3, demain à 21.05 ! pic.twitter.com/0MKl87D2jw — France 3 (@France3tv) May 20, 2020

Vidéo accessible également sur Twitter en suivant ce lien

Menez l’enquête avec « Cassandre » ce soir sur France 3 et France.TV

