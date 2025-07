« Le premier venu » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (2 juillet 2025)

Publicité





« Le premier venu », c’est le téléfilm rediffusé ce soir, mercredi 2 juillet 2025, sur France 2. Un unitaire réalisé par Michel Leclerc avec dans les rôles principaux, Claire Keim, Makita Samba et Pierre Arditi.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Le premier venu » : l’histoire

Dans une dizaine de jours, Gina, présentatrice de la Minute hippique et héritière des poivres Duval, doit épouser Mathieu, un professeur d’université spécialiste de l’équation de Schrödinger. Fiancés depuis longtemps, ils semblaient former le couple parfait.

Gina nage dans le bonheur jusqu’au soir où, en rentrant chez elle, elle découvre leur appartement cambriolé. Mais en y regardant de plus près, elle réalise que seules les affaires de Mathieu ont disparu… Ce n’est pas un simple vol : il l’a quittée sans un mot, la laissant anéantie.



Inconsolable, Gina suit le conseil de sa meilleure amie : coucher avec le premier venu pour regagner un peu d’amour-propre. Ce premier venu, c’est Félicien, garagiste à Villetaneuse, d’origine martiniquaise, avec qui elle s’était disputée quelques heures plus tôt pour une histoire de pneu. Elle lui propose de passer la nuit avec elle, et il accepte, enchanté par cette opportunité inattendue.

Elle le trouve macho et trop « banlieue », il la juge snob et trop « Paris ». Bref, rien ne les rapproche… sauf l’essentiel. Et si Félicien, pansement d’un soir, devenait l’amour de sa vie ? Les choses se compliquent quand, à quelques jours de la cérémonie, Mathieu réapparaît soudainement.

Gina devra alors choisir : épouser son fiancé comme prévu ou saisir cette chance de réinventer sa vie.

Interprètes et personnages

Avec au casting : Claire Keim (Gina), Makita Samba (Félicien), Pierre Arditi (André), Laurent Capelluto (Mathieu), Baya Kasmi (Sara), Mohamed Seddiki (Anis), Seyna Kane (Belly), Marie-Armelle Deguy (Claude), Xavier Robic (wedding planner), Lawa Fauquet (Rose-Marie), Bruno Henry (Léopold)…