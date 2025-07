Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, elle découvre... (vidéo épisode du 4 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est les résultats du bac qui attendent les élèves de Terminale vendredi dans toute la France mais aussi à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut vous dire qu’il va y avoir de mauvaises surprises !











Si Lilou et Octave ont tous les deux leur bac avec mentions, ce n’est pas le cas de Bastien et Violette ! Bastien est au rattrapage tandis que pour Violette, c’est un terrible choc : elle a raté son bac et va devoir redoubler !

Violette est bouleversée… Ses amis pensent qu’il s’agit d’une erreur, elle vérifie sur internet mais ça confirme la mauvaise nouvelle.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1980 du 4 juillet 2025 : Violette n’a pas son bac

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

