Un Si Grand Soleil du 2 juillet : Bertrand soupçonné, Lucas dérape (résumé épisode 1689 en avance)

Un si grand soleil du 2 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1689 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode de la grosse soirée du mercredi 2 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La mère de Lucas débarque à Montpellier pour être interrogée par la police. Elle ne réalise pas encore que Guillaume est mort depuis 20 ans. Elle regrette de ne pas avoir signalé sa disparition à l’époque mais Lucas lui dit que tout est de la faute d’Alix. Il lui annonce que c’est grâce à lui si la vérité a éclaté.

Claudine appelle Becker avant d’aller voir Alix au parloir. Il lui parle du rapport d’expertise, la voiture a peut être été sabotée mais c’est pas encore certain. Claudine lui dit que ça innocente Alix. Au parloir, Claudine annonce la bonne nouvelle à Alix et lui redonne espoir.



Johanna travaille à la maison, Yann veut lui propose de choisir des plats pour le dîner du mariage. Mais elle ne l’écoute pas… Il sourit et lui dit qu’il l’aime.

Akim appelle Margot, il lui annonce qu’il débarque à Montpellier ce week-end. Elle ne semble pas apprécier, elle est débordée. Il lui dit que les soirées lui iront très bien, Margot écourte et raccroche.

Lucas présente Emma à sa mère. De son côté, Becker interroge Yann sur les 3 jours qu’il a posé. Il dit que c’est sa lune de miel, Becker trouve ça court mais avec le travail de Johanna, il n’a pas le choix… Becker cherche à connaitre la destination mais Yann ne veut rien dire.

Claudine donne un dossier louche à Margot, un dossier instruit par Cécile. Elle essaie de savoir si Margot en a entendu parler à la maison… Elle dit que non et ça ne serait pas déontologique. Claudine met ensuite la pression à Johanna sur le dossier Codexis.

Alex et Manu réinterrogent Bertrand, qui continue de dire qu’il ne savait rien. Il veut appeler son avocat, Manu le laisse partir faute de preuve. Ils font ensuite le point avec Becker. Ils soupçonnent Bertrand d’avoir été au courant de l’adultère. Becker demande à Alex d’interroger les détectives privés pour savoir si Bertrand a fait appel à l’un d’eux à l’époque.

Manu interroge l’ex de Guillaume. Elle a cru qu’il était parti au Brésil comme il en rêvait. Elle assure qu’elle s’en veut d’avoir pu croire ça à l’époque. Elle assure qu’elle n’était pas au courant pour Guillaume et Alix. Ils insistent, elle reconnait qu’elle savait mais elle n’a pas saboté la voiture !

Johanna rentre et retrouve Yann endormi sur le canapé. Elle s’allonge avec lui. De son côté, Bertrand appelle Levars et dit que la police le harcèle. Levars tempère, la police fait son travail. Il s’emporte et lui dit qu’il le paie pour que la police arrête d’être sur son dos. Quand il quitte sa voiture, Lucas place quelque chose en dessous !…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.