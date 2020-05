Demain nous appartient et Un si grand soleil : quand les retours sont-ils prévus ?

4.1 ( 19 )



Alors que la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » a épuisé son stocks d’inédits et passe en mode rediffusions dès ce lundi soir, les deux autres feuilletons quotidiens « Demain nous appartient » sur TF1 et « Un si grand soleil » sur France 2 sont absents de l’antenne depuis déjà de longues semaines.

En effet, à l’inverse de France 3, France 2 et TF1 ont choisi de conserver leurs stocks d’inédits pour les diffuser quand les tournages reprendront.



Mais c’est justement ce qui pose problème aux productions, savoir quand ils pourront reprendre le tournage avec acteurs et figurants sans courir de risque avec le Covid-19.

Si sur TF1, « Qui veut gagner des millions à la maison ? » est en grille à la place de DNA au moins jusqu’au 22 mai (voir notre article), la série quotidienne devrait revenir à l’antenne au début du mois de juin.



Quant à France 2, pour « Un si grand soleil » on table sur un retour « avant l’été ». Ce sera évidemment plus compliqué pour « Plus belle la vie » puisqu’ils devront attendre d’avoir monté de nouveaux épisodes inédits.

