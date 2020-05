Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 11 ? (résumé + replay 8 mai)

4.9 ( 18 )



ANNONCES





Koh-Lanta l’île des héros, épisode 11 du vendredi 8 mai 2020 – C’est parti pour le onzième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination surprise de Teheiura et Charlotte malgré deux colliers d’immunité en leur possession, les tensions sont très fortes à chaud alors que le conseil soit terminé.

Régis avoue que même s’il avait dit à Jessica qu’il allait voter contre Eric, il a finalement voté contre Charlotte. Régis dit avoir refusé de suivre l’alliance de Claude, il affirme que Jessica lui a dit qu’il y avait un listing et un ordre de sortie des ex-jaunes. Il serait allé rapporter ça à Moussa.



ANNONCES





Jessica est hors d’elle, tout comme Claude. Ils assurent que c’est faux et que Régis ment.

Pendant ce temps là, Teheiura et Charlotte rejoignent le camps du jury final. Sam est déçu, il ne voulait pas voir les plus forts se faire sortir et aurait voulu que Teheiura gagne enfin Koh-Lanta.



ANNONCES





Le jeu de confort est annoncé, Denis leur présente la récompense : aller dans une ferme à huitres. Tirage au sort pour former des équipes puisque ce confort ne sera pas en solo ce soir ! Naoil choisit d’intégrer Claude, Régis, et Jessica dans son équipe, Inès prend Moussa, Alexandra, et Eric. Il s’agit d’une nouvelle épreuve, au poids du corps sur une plateforme, ramener trois boules au centre d’un parcours. L’équipe de Naoil laisse Claude prendre les choses en main et ça fonctionne : ils remportent la victoire !

Un hydravion vient chercher les gagnants pour les emmener découvrir la ferme perlière. Après la découverte des huitres et des perles, ils vont profiter d’un bon repas. Et après une bonne nuit de sommeil dans des lits, Claude passe à l’attaque avec Régis, qu’il veut le rallier à sa stratégie pour sortir Alexandra. Régis leur donne sa parole !

Pendant ce temps là sur le camps, Eric va vider le filet et il récupère deux beaux poissons ! Tout le monde se réjouit de pouvoir manger des protéines avant l’épreuve d’immunité. Les autres reviennent sur le camps et racontent leur confort. Claude passe ensuite directement à l’offensive : il va parler stratégie avec Eric, qui accepte de le suivre !

Mais le lendemain matin, Jessica n’a plus confiance en Régis. Elle l’a vu parler avec Moussa pendant la nuit !…

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un classique : le parcours en plusieurs étapes au dessus de l’eau et du sable. Claude se qualifie le premier, suivi par Jessica, Alexandra, Moussa, Naoil, et Inès. C’est terminé pour Régis et Eric. Pour le 2ème passage, Claude, Moussa, Jessica, Alexandra, et Naoil se qualifient. Le 3ème passage est inédit et compliqué. Claude est le premier qualifié quand même ! Il est suivi par Jessica, Naoil, et Moussa. Pour la 4ème étape, Claude, Jessica et Moussa sont qualifiés. Et c’est finalement Claude et Moussa qui sont finalistes !

Alors que les deux aventuriers ont déjà remporté cette épreuve dans le passé, Claude prend une énorme avance. Et sans surprise, il remporte la victoire et le totem, synonyme d’immunité ! Claude est presque sûre d’aller en finale et maintenant il veut protéger sa complice, Jessica. Ils ont peur que Régis ne tienne pas sa parole…

De son côté, Naoil veut éliminer Jessica. Et Moussa compte bien aller convaincre Régis de continuer de suivre sa stratégie !

C’est l’heure du conseil. Et c’est finalement Jessica qui est éliminée ! Régis l’a donc trahie au dernier moment ! Jessica donne son vote noir à Claude.

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce 8 mai 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 15 mai pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 18 Aucune note

LIENS SPONSORISES