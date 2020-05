Covid-19 : Amir nous explique comme bien réagir en cas de symptômes (vidéo)

4.7 ( 18 )



Covid-19. Certes nous ne sommes plus très loin du déconfinement mais pour autant pas question de relâcher la pression ! Le Coronavirus est toujours parmi nous et il faudra être très prudent dans les jours et les semaines à venir afin d’éviter qu’une seconde vague ne vienne ruiner tous les efforts consentis jusque-là !



Covid-19 : quand des célébrités nous sensibilisent

Pour que le message passe mieux, notamment auprès des plus jeunes, notez l’initiative de la ville de Paris et de l’UNICEF France qui lancent conjointement aujourd’hui l’opération « #CoronaStop ».

L’objectif principal est de sensibiliser le plus grand nombre aux fameux gestes barrière qui permettent d’éviter la propagation du virus mais aussi de nous expliquer quoi faire en cas de symptômes.



Ont accepté de se prêter au jeu Franck Dubosc, Teddy Riner, Kev Adams, Jérémy Nadeau, Gaëlle Garcia Dias, Jill, Ludovik, Guillaume Pley, Inox, Jarry, Jimmy Labeeu, Lorylyn, Maud, Elsa Esnoult, Joséphine Drai, Clara Luciani, Bilal Hassani, Ary Abittan, Michael Youn, Pierre Palmade, Soprano, Elie Semoun, Eric Antoine, Amir ou bien encore le Youtubueur Michou.

Amir nous explique comme bien réagir en cas de symptômes

Parmi les nombreuses vidéos disponibles sur la chaîne Youtube lancée tout spécialement pour l’occasion, nous vous proposons de découvrir celle enregistrée par Amir. Le chanteur s’adresse à son public le plus jeune et lui explique comment réagir face à d’éventuels symptômes…

Rappel des gestes barrière

Lavez-vous très régulièrement les mains

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

Respectez la distance sociale préconisée en restant à plus d’un mètre de distance les uns des autres

Et si possible restez chez vous !

