Le film « La bête humaine » avec Jean Gabin et Simone Simon, cet après-midi sur France 3 (vidéo)

Le film « La bête humaine » de Jean Renoir, et avec Jean Gabin, Simone Simon ou bien encore Fernand Ledoux, est au programme de votre après-midi du mardi 12 mai 2020. C’est le second film des nouveaux après-midi de France 3 qui nous propose tous les jours désormais des longs-métrages issus de notre patrimoine, de grands classiques du cinéma français.



Hier après-midi c’est le film « Casque d’or » avec Simone Signoret et Serge Reggiani qui était proposé par la chaîne.

« La bête humaine » : histoire, synopsis

En revoici l’histoire….

Témoin d’un meurtre commis par Roubaud, chef de gare au Havre, Jacques Lantier, mécanicien de locomotive, devient l’amant de Séverine, la femme de l’assassin. Ce secret les rapproche et Séverine incite Lantier à tuer Roubaud qu’elle déteste. Mais Lantier souffre d’un terrible mal qui l’empêche de vivre ses passions amoureuses…



Le saviez-vous ?

– Il s’agit d’une adaptation du roman homonyme d’Émile Zola même si Jean Renoir a pris quelques libertés

– Le film a été tourné en 1938, peu de temps après la création de la SNCF

– « La bête humaine » a été tourné la même année que « Quai des brumes »

Bande-annonce vidéo

Quelques images de votre film…

« La bête humaine » un grand classique à voir ou à revoir aujourd’hui sur France 3 et France.TV dès 13h50.

Le reste de la semaine…

D’autres grands classiques du cinéma vous attendent cette semaine sur France 3. Ainsi vous retrouverez :

« La grande illusion » ce mercredi 13 mai 2020 avec Jean Gabin et Dita Parlo

« Quai des brumes » ce jeudi 14 mai 2020 avec Jean Gabin, Michel Simon et Michèle Morgan

« Le jour se lève » ce vendredi 15 mai 2020 avec Jean Gabin, Jules Berry et Arletty

