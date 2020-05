« Plus belle la vie » du 12 mai 2020 : dans vos 2 épisodes de ce soir, Philippe sème le trouble (+ vidéos et audience)

4.5 ( 11 )



« Plus belle la vie » du 12 mai 2020 : PBLV en avance, résumés et vidéos des épisodes n°2797 et n°2798 . Votre série quotidienne « Plus belle la vie » est de retour ce soir sur France 3 mais toujours en mode rediffusion. Encore deux épisodes à la suite en ce mardi soir. On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés et extraits vidéos correspondants.

Des épisodes à découvrir dès 20h15 sur France 3 mais aussi ensuite en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



« Plus belle la vie » du 12 mai 2020 : résumé et vidéo de l’épisode 2797

Sofia Canneli met la pression à Fred pour qu’il retrouve le meurtrier de son mari. La police a réussi à identifier Noham en retrouvant son ADN et se lance sur sa piste. Au salon de beauté, Wendy constate qu’Estelle est de plus en plus déprimée.

Philippe débarque à l »improviste, chez son fils pour donner son avis sur le bien qu’ils s »apprêtent à acheter. Autour d »un verre, Jean-François lui apprend que Samia avait des réserves sur cette villa excentrée de Marseille. Grâce aux confidences de Jean-François, Philippe essaie de dissuader le couple d »acheter une maison perdue en pleine campagne…



Emma raconte à Thomas que sa cousine loge chez elle, pour justifier le bruit des ébats de Capucine. Léon revient chercher son ex, Capucine, mais tombe nez à nez avec Oleg. Il confie son désespoir aux ados…

Jérôme accepte de travailler en distribuant des prospectus déguisé en poulet. Sur la place, il retrouve un ancien collègue, Bastien, qui se propose de l »aider à retrouver un travail à la mesure de ses compétences…

Résumé et vidéo de l’épisode 2798

Les soupçons qui pèsent sur Noham se répandent dans le quartier et arrivent aux oreilles d’Eugénie, qui veut en faire un article. La police interroge Estelle et Djawad séparément. Patrick constate que leur version respective est cohérente, mais décide de les faire surveiller…

Frémont se prépare pour l’inauguration du salon de thé. Frémont a reçu une quinzaine de réponses positives via la page qu’il a créée sur Facebook. Mais à sa grande surprise, personne ne se présente. Wanda se moque de sa « réussite »…

Les jeunes accueillent un nouveau locataire en la personne de Xavier, jeune cadre dynamique qui se propose de payer son séjour, dès son arrivée. Emma est rassurée par son profil. Mais de retour chez eux, ils trouvent la porte de l’appartement ouverte…

Jérôme ne supporte plus son job dégradant. Bastien le rappelle pour lui annoncer qu’il a rendez-vous pour un poste d’opérateur dans son entreprise de raffinerie. Laetitia se réjouit de cette opportunité et motive Jérôme…

Et l’audience dans tout ça ?

C’est toujours très faible pour PBLV en mode rediffusion. Est-il bien prudent d’attendre septembre pour reprendre la diffusion d’inédits alors même que les tournages vont reprendre fin mai ? Seul l’avenir nous le dira.

En attendant notez les chiffres toujours aussi catastrophiques de l’audience

– Le premier épisode affiche 1.31 million de téléspectateurs pour 4.9% de part de marché

– Le second fait à peine mieux avec 1.67 millions de fans et 6.1% de pda.

