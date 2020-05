Les 12 coups de midi : le tournage a repris avec Eric ! (VIDEO)

4.5 ( 11 )



Comme prévu, le tournage du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » a repris ce lundi dans le studio habituel. C’est Jean-Luc Reichmann qui a partagé une vidéo de la reprise des tournages aujourd’hui sur son compte du réseau social Facebook.

Et bonne nouvelle pour les fans du programme, Eric a bien lui aussi repris le tournage des « 12 coups de midi » !



« Je me sens très bien Jean-Luc. J’ai pris toutes les précautions pour venir, me voilà ici et je suis très heureux » a déclaré Eric à Jean-Luc dans la vidéo.

Et l’animateur des 12 coups a donné une information importante quant à la diffusion, qui reprendra dès demain : « Certes ça sera sans public. On respecte toutes les mesures de sécurité. On se retrouvera avec de nouvelles émissions à partir de demain, mardi ! »



VIDEO le tournage des 12 coups de midi a repris

