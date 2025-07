« Paris en chansons » du 4 juillet : les artistes du documentaire ce soir sur France 3

Publicité





« Paris en chansons » au programme TV du vendredi 4 juillet 2025 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse le documentaire « Paris en chansons », écrit et réalisé par Mireille Dumas.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV.







Publicité





« Paris en chansons » du 4 juillet 2025, le programme

Saviez-vous que Paris est la ville la plus chantée au monde, immortalisée par des mélodies inoubliables comme « Sous le ciel de Paris », « Les Champs-Élysées », « J’ai deux amours », « Paname », « Revoir Paris » ou encore « I Love Paris » ?

Ses monuments, ses ruelles, ses ponts et ses quartiers mythiques, de Montmartre à Pigalle et de Saint-Germain-des-Prés à Ménilmontant, sans oublier son histoire et son art de vivre, ont inspiré les plus grands artistes, qui l’ont célébrée à travers toutes les époques. Des airs éternels d’Édith Piaf, Charles Aznavour et Charles Trenet, repris par Zaz, Patrick Bruel ou Benjamin Biolay, à la poésie d’Yves Montand, Léo Ferré et Juliette Gréco, prolongée par Alain Souchon et Renaud, en passant par l’humour de Jacques Dutronc et Bénabar, tous ont contribué à façonner la légende de Paris, la belle et rebelle. Sans oublier les icônes américaines Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou Liza Minnelli.



Publicité





Longtemps surnommée la Ville Lumière, Paris a attiré des artistes venus de France et du monde entier, comme Joe Dassin, Dalida, Joséphine Baker ou Jacques Brel, qui y ont puisé une inspiration unique et enrichi notre culture populaire. Aujourd’hui encore, la capitale continue de fasciner : Slimane, Vanessa Paradis, Marc Lavoine ou Thomas Dutronc, même teinté de nostalgie, lui rendent hommage en musique.

Avec son talent unique, Mireille Dumas nous invite à un voyage musical original et plein de joie au cœur de Paris, ponctué des plus belles interprétions, de pépites rares et de confidences d’artistes inattendues.