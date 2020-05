« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse enfin trouvée sur la toile, l’élimination d’Éric remise en cause !!

4.1 ( 22 )



« Les 12 coups de midi » actu, info. Aujourd’hui dans « Les Douze coups de midi » de TF1 on ne peut pas dire qu’il se soit passé grand chose. Éric a tout sauf brillé puis est resté impuissant face à l’étoile mystérieuse qui n’a pas délivré de nouvel indice. Et pourtant l’émission suscite toujours autant le buzz sur les réseaux sociaux. On vous explique pourquoi…



Il y a quelques jours à peine le Chasseur d’Étoile de Youtube a publié une vidéo dans laquelle il s’est fait l’écho du témoignage d’un habitant de MELLAC, commune du département du Finistère dans laquelle Éric réside. Selon ce dernier, Éric aurait été aperçu dans une station de lavage de la commune au volant d’une des voitures remportées dans l’émission. Un témoignage qui venait plus ou moins confirmer l’élimination d’Éric après la bourde supposée de Jean-Luc Reichmann.

Sauf que nous vous avons rapidement mis en garde sur ces informations que nous vous avons invité à prendre avec beaucoup de prudence.



« Les 12 coups de midi » : l’élimination d’Éric remise en cause

Et maintenant voilà que le même Chasseur d’Étoile ne semble plus trop y croire. Il faut dire que quelques heures seulement après la publication de Jean-Luc Reichmann, un technicien de l’équipe a publié une photo du plateau sur laquelle on voit les pupitres des candidats. Et sur ces pupitres, on voit le nom d’Éric !

Alors qui croire ? Quoi croire ? Le célèbre Youtubeur pense que Jean-Luc Reichmann a voulu faire une blagounette histoire de susciter un énorme buzz !

Mais qui est Hugo alors, celui qui est censé avoir éliminé Éric ? Tout ceci est très étrange vous en conviendrez. Et pourquoi Éric a été vu en Bretagne dans ce cas ? Encore une intox ? A t-il bénéficié d’une nouvelle dérogation pour rejoindre ses proches pendant la pause des tournages ?

Bref, bien des questions restent sans réponses encore. Alors prudence, prudence…

Et si tout le monde s’était au final fait berner dans l’histoire ?

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée sur la toile !

Et devinez quoi ? C’est encore le même Chasseur d’Étoile qui vent la mèche à propos de l’étoile mystérieuse ? Selon lui c’est une femme qui se cache derrière cette étoile. Une femme qui aurait été l’une des femmes préférées des Français il y a quelques années. Nous ne vous en dirons pas plus pour le moment…

Si l’info du Chasseur d’Étoile se confirme, nous vous délivrerons un indice capital vous permettant de trouver la bonne réponse.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse mais sachez qu’il ne s’agit pas de :

Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner Matt Czuchry, Macha Méril, Raphaël, Leonard Nimoy, Joe Dassin, Sara Giraudeau, Serge Gainsbourg, Sacha Distel.

Rappel des indices

– Un lac gelé des Carpates ukrainiennes (image de fond)

– un microscope binoculaire

– une cage à oiseaux dorée

– un micro

– un tracteur

Jean-Luc Reichmann nous présente un nouveau membre de sa famille

Et pendant ce temps, Jean-Luc Reichmann est rentré chez lui, week-end de l’Ascension oblige. L’occasion pour lui de nous présenter le petit nouveau de la famille, un magnifique petit caneton pour lequel il cherche encore un prénom

Prochain rendez-vous avec les « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 mais aussi en streaming vidéo gratuit et replay sur MYTF1 et ce durant une période de 7 jours.

Éric jouera pour une 173ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 841.844 euros.

Notez qu’il n’est plus qu’à 20 participations de Christian Quesada … toujours n°1 avec 193 participations.

