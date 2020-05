Les 12 coups de midi : Eric éliminé ? La gaffe de Jean-Luc Reichmann (vidéo)

5 ( 3 )



ANNONCES





Les 12 coups de midi, infos élimination d’Eric – Alors que les enregistrements du jeu « Les 12 coups de midi » ont repris sans public dès le début du déconfinement et que la diffusion d’émission inédite a repris elle aussi dans la foulée, Jean-Luc Reichmann semble avoir fait une gaffe dans une vidéo publié sur son compte du réseau social Instagram mardi.

En effet, il a publié une vidéo visiblement extraite du tournage de l’émission du jour de la Fête des Mères, qui sera donc diffusée le dimanche 7 juin. Et on peut voir les noms des candidats sur les pupitres… Pupitres où ne figure plus le nom d’Eric !



ANNONCES





En regardant attentivement la vidéo, on voit les prénoms Valérie, Hugo, Eva, et Joachim. Autant dire qu’Eric a donc certainement été éliminé avant l’enregistrement de cette spéciale fête des mamans !

Jean-Luc Reichmann n’a pas commenté et a laissé la vidéo en ligne malgré les nombreux commentaires des internautes, choqués de réaliser qu’Eric n’était plus là.



ANNONCES





Rappelons qu’actuellement, Eric en est à 168 participations et un total 839.794 de cadeaux et gains. Il est le 2ème plus grand maître de midi de l’histoire du jeu en nombre de participations et le 1er en terme de cagnotte.

Retrouvez une nouvelle émission inédite des « 12 coups de midi » avec Eric aujourd’hui sur TF1.

VIDEO Jean-Luc Reichmann annonce le départ d’Eric

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES