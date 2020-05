« Les numéros Un des des Carpentier » : ce soir sur France 3 (artistes, invités….)

4.5 ( 8 )



« Les numéros Un des des Carpentier » c’est ce soir à la télé dès 21h05 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo et replay sur France.Tv. L’occasion de (re)plonger dans l’univers du couple Maritie et Gilbert Carpentier qui a régné en maître sur les variétés à la télévision durant plus de 20 ans.



Avec France 3 il nous est proposé ce soir de feuilleton ce grand album de la variété française. Pendant plus de vingt ans, ce couple mythique a en effet fait briller les samedis soirs de plusieurs générations de téléspectateurs. Pour toutes les vedettes de l’époque, accéder au célèbre plateau 17 était devenu le rêve absolu et avoir son Numéro 1 était la consécration ultime !

« Les numéros Un des des Carpentier » : demandez le programme

Ce divertissement est construit avec des archives pas revues depuis leur diffusion, artiste par artiste, pour se replonger dans les plus belles soirées de divertissements de la télévision et revivre le meilleur de la chanson française des années 70-80. Les plus grands tubes seront entrecoupés de nombreuses anecdotes, pour révéler les secrets de préparation, de tournages, et les relations qu’unissaient le couple Carpentier avec leurs Numéros 1. Mises en scènes soignées, costumes somptueux, et décors dignes de Broadway…tout était réuni pour offrir le plus beau show à ceux qu’ils appelaient leur Numéro 1.



Les artistes que vous retrouverez ce soir

Voici la liste des artistes que nous retrouverons avec plaisir ce soir :

Michel Sardou, Sylvie Vartan, Charles Aznavour, Claude François, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Jean-Claude Brialy, Sheila, Enrico Macias, Annie Cordy, Dave, Julio Iglesias, Serge Lama, Thierry Le Luron, Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, Carlos, Eddy Mitchell, Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Renaud, Francis Cabrel, Alain Bashung, Louis Chédid, Michel Jonasz, etc…

Mais aussi des artistes trop jeunes à l’époque des n°1 des Carpentier comme : Mylène Farmer, Lio, Patricia Kass, Patrick Bruel …

Teaser vidéo

Avis aux nostalgiques, voici quelques images…

🎤🕺💃 Une soirée spéciale pour revivre toute la magie des Carpentier ! Rendez-vous vendredi à 21.05 ! pic.twitter.com/v8E3ESDf2V — France 3 (@France3tv) May 20, 2020

Si vous n’arrivez pas à voir cette vidéo sur votre écran et/ou navigateur, retrouvez-là également sur Twitter.

Revivez la magie des Carpentier ce soir sur France 3 !

